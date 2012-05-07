《Home专栏》中国炼铜业者要加大出口力度的说词是否可信?

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 张明钧/程琳

路透伦敦5月4日电---对於那些想在商品市场中发挥价格影响力的人士而言,出奇制胜是一个重要策略.

伦敦金属交易所(LME)4月23日周一公布铜库存大量注销便是一例.看来并没有多少人预料到LME不断下滑的流动库存中会一口气减少44,425吨.

那些因作空近月LME价差而被套的人肯定不曾想到会出现这一变化.指标现货与三个月期货价差从前一个周五的每吨47.50美元逆价差,进一步收紧至周一收盘时的每吨79.00美元逆价差. 这些注销仓单让中国与世界其他地区渐行渐远,一方面中国的商业库存扩大至100万吨上下,另一方面世界其他地区的有形库存却不断加速下滑.

中国炼厂有意将这样的现象加以导正.我们知道,上周末江西铜业(0358.HK)(600362.SS)发布一项声明,称该公司与其他中国铜原料联合谈判小组(CSPT)成员和祥光铜业等有意加大向LME亚洲注册仓库出口电解铜.根据声明内容,其将在未来两个月加大出口"足够"数量的电解铜,以改善国内及国际市场的供给.

某种程度上而言,此一公开声明只是证实了中国冶炼业已经传出的某些消息.这当中还可能可以嗅出一些官方背书的意味,从而向LME市场的各层面释出警告讯号.同时可以观察到的是,LME的逆价差在本周持续收窄,从4月30日周五收盘时的149美元,缩小至周四收盘时的55.50美元. 但事先预告下一步行动的问题在於,最後必须真的实现,在此例中则是"大量的铜".

中国炼厂真有能力这麽做吗?

减轻疼痛

当然,他们采取行动的背後有着充分的动机. 声明中说要改善供给的背後隐藏着炼铜业者的财务痛脚,因其必须以国际市场的铜精矿价格做为基础,也就是得用当前LME的高价,但成品卖至中国国内市场时却是以偏低的上海期交所价格为价格基础.

若炼铜业者在LME作空以进行对冲,则这样所造成的痛苦将因当前LME近月期铜全面遭到压缩而更形扩大,而这样的可能性还不小.理论上而言,他们也有着集体行动的力量.

CSPT成员及祥光铜业就包含了中国前十大生产商.该声明中也提到了并未具名的多家"中国贸易业者"参与出口计划. 此外,炼铜业者出口时可以无需担心约10%的精炼铜出口税,因根据多项免税协议生产的原物料可以有再出口的税负优惠. 但关於出口的数量,LME市场该有着多大的期待呢?

浏览LME铜库存及价差图表,请点选:(r.reuters.com/maf77s)

浏览LME价差及中国铜出口历史关系图表,请点选:(r.reuters.com/kaf77s)

计算反向流动

在近期历史中,中国这个全球最大铜消费国很少出现有大量反向出口的状况.去年上半年曾出现过此状况,当时LME铜价冲上纪录新高,一度突破每吨10,000美元,当时刚好遇到中国制造商降低库存. 现货采购枯竭,上海保税区仓库开始囤积多余金属.

但在横跨六个月的时间内,整体铜再出口只有15.4万吨,并未带来太大"震撼",这看来只是相当稳定的金属流入LME仓储,略为让价格降温而已,而之後宏观经济面的外部因素导致在2011年第三季出现更为重大的抛盘.

此外,这些出口还是抵不过中国更大数量的进口.到最後整体的结果就是暂时降低进口流量.

如果用2005-2006间的状况来进行比较可能更为贴切一些. 当时和现在一样,LME逆价差的情形相当严重,另外一个相同之处在於包括中国方面被卡住的空仓.在这当中最大的就是管理中国策略商品库存的中国国家物资储备局. 被指责为"无赖"的国储局交易员刘其兵所建立的仓位,导致有一段时间铜库存持续流向LME在亚洲的仓储.

整体流出数量高达34.5万吨,但交运时间前後超过一年,从2005年6月到2006年9月止.换句话说,如果中国冶炼业者真的想要在够短的时间内出口足购的数量来缓解LME供给紧俏状况,那可能还是史上头一遭.

保税区仓库里的大象

这里面显然有问题,换句话说,存放着大约60万吨铜的上海保税区仓库显然是有问题.这些库存一部分通过做空LME期货进行了对冲,意味着持有人被当前供应紧俏局面给逮了个正着.

令人好奇的是,至少目前为止,几乎没听说这些金属出现了大规模反向流动,而这些库存无需缴纳增值税,也不算真正的进口,是可以不受税收影响重新出口.

或许原因在於,这些库存大多成了融资交易的担保品. 等融资交易到期时,这些金属将恢复自由身,并可能方便再出口,但就算有流出,也可能是零零散散的,不足以对LME库存趋势产生立竿见影的影响,也就不足以缓解近期供应吃紧的局面. 更何况,目前所有迹象都显示上海保税区仓库里的铜仍在增多.上海期货交易所铜库存数据包含了一小部分保税区仓库的库存.

尽管过去一个月里该交易所库存整体呈现下降态势,但这只是反映出已完税的部分.保税区仓库里的库存则是在稳步增多,目前达到28,961吨,为去年5月以来最高.

如果该数据准确捕捉到了整体趋势,那麽尽管运往LME会有奖励,过剩部分仍然首选上海. 这彰显出上海担保铜市对全球金属流动造成的扭曲程度. 任何一个铝交易商都会告诉你,投资需求是不同于加工需求之外的另一套动力.

真实的金属供需,必须要能弥补融资交易中被锁定的金属数量,无论是在上海铜被用作担保的例子,还是铝正向套利的例子,都概莫能外. 这是为什麽若中国铜冶炼商想结束目前LME和上海期交所脱节的情况,就必须自己去解决的原因. 他们的问题在於,必须善用自身能够造成的威胁.就像打扑克时一样,虚张声势在金属市场也同样危险.(完)