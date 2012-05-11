《Home专栏》中国铜进口量仍然过高

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 艾茂林/王兴亚

路透伦敦5月10日电---全球最大铜消费国中国的铜进口在4月减少19%,可以想见各种报导会说中国需求骤降及库存过剩.

不错,中国4月总计进口的375,258吨精炼铜、铜合金、阳极铜和铜产品,的确为去年8月以来的最低月度数据.但从绝对数量上看,该月进口量仍处於历史高位.因去年下半年和今年初进口飙升,所以4月的按月降幅被夸大了.今年1-4月累计进口173.6万吨,仍较2011年同期增加49%,或57万吨.

此外,若各种形态铜在上月进口铜当中所占比例没有发生太大变化,那麽精炼铜进口约为29万吨,仍高於伦敦金属交易所(LME)和纽约商品期货交易所(COMEX)的注册吨数总和.

考虑到中国铜市供过於求与世界其他地区短缺加剧的情况愈发脱节,上述的这种对比是有意义的.这种脱节状况令LME近月期约呈现逆价差,直接影响到伦敦市场的一些中国交易人士.

浏览中国经济、贸易和生产相关图表,请点选(link.reuters.com/fut96s).

出口有多强?

为扭转这种脱节,中国冶炼商希望向LME仓库交付精炼铜.由於4月的出口部分未被纳入今日公布的贸易数据初值,我们需等到本月稍晚的全面报告出炉,才能知道中国出口了多少铜.

别忘了3月出口跃升至26,500吨的近一年高位,但也只不过是略微抵消掉一点净进口而已.几乎可以肯定4月出口会跟着增加,但没有再次飙升的迹象.中国向LME交付铜,目的地显然是韩国仓库,最近几周金属铜缓慢稳定地运抵该仓库.但实际上LME在全亚洲交割地的铜库存过去几周净减少了8,000吨.

即便在韩国,流入釜山仓库的船货,也被此处和另两个交割地光阳和仁川的库存下降所抵消.显然中国尚未一如承诺向LME系统进行大量交付.

流动性仍在枯竭

虽然中国的交付规模仍然待定,但全球其他地区的库存仍在下滑.LME目前铜库存总计219,850吨,为2008年10月以来最低.剔除指定用於注销仓单取货的47,000吨,实际可用库存同样处於三年半低位.

这种下行趋势已经开始放缓,特别得益於有铜运抵釜山仓库,但欧洲地区明库存异常之低,甚至可能进一步减少,因近期出现一波注销操作.同时,在美国,金属正在从纽约商品期货交易所(COMEX)注册仓库中流出.注册库存总量已经从2月高位91,647吨骤降至目前的69,663吨(相当於略低於63,200吨).

此外,LME的故事还没有完.在总库存中,脱离担保等待交付的金属铜总量占到15,088吨.简言之,中国以外的市场仍然库存短缺,并且短缺情况看起来似乎在短期内将进一步加剧.

等待中国出手

这正是LME近月合约之间的逆价差如此稳固原因所在.现货日(cash-date)供应紧张的局面在上月中旬加剧,这与LME每月第三个星期三集中交割日相一致.

这种紧张局面上周出现了缓和迹象,但最近几天价差再度收窄.截至周三收盘,指标现货与三个月期货价差录得每吨111美元的逆价差.

毫无疑问,在这价差走势背後,存在着一个具有主导地位的多头仓位.LME每日报告显示,一实体控制着30-40%的可用库存,持有的现货及明日/次日(tom/next)仓位相当於实际库存的50-80%.但其中的根本原因在於交易所库存不足.

只有中国能在极短时间内改变这种状况,或者通过上海保税区仓库中的铜库存再出口,或者通过炼厂集体行动,出口基於付费合同生产的精炼铜.

在此背景下,今天上午公布的进口数据仍过於强劲,零散船货很明显仍未离开中国市场,尽管几乎每项宏观及微观指标均暗示中国库存过剩.这呼应了过去的贸易形式.中国的铜进口趋势相当於一艘超级油轮,难以突然转向. 即使中国国家物资储备局(国储局)2006年不得不出货以对抗LME空头仓位的时候,交运期也横跨了逾一年的时间,单月的出口规模从未超过42,000吨.

那麽,这一次会有任何不同吗?

中国炼厂威胁通过大量交付来缓解LME供应紧张的局面.但迄今为止,尚无付诸实施的迹象.全面的4月贸易报告将告诉我们更多信息,而下月的数据将进一步提供大量信息.但在此期间,LME近月吃紧的局面没有理由会消失不见.这是因为,中国与全球其他地区之间的脱节甚至还没有开始弥合.(完)