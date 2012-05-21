《Home专栏》从铁矿石跌势看中国经济

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 艾茂林/张涛/戴素萍

路透伦敦5月18日电---过去大概一周,伦敦金属交易所(LME)的工业金属价格遭受重创.在欧债危机不断加深和中国经济愈发放缓的影响下,投资者最青睐的三个月期铜价格已降到1月以来最低.

铜市依然正面的动能被淹没在负面的"外部"宏观经济动能泥淖当中,这让多头们恼怒不已.这是工业金属过度金融化的又一个迹象吗?也就是说金属价格不随微观因素而动,而是受整个金融界此消彼长的冒险避险意愿所左右吗?

如果当前铁矿石价格还可信的话,这个问题的答案就是否定的.目前铁矿石远不像LME的一些金属那样被金融化了,而是扎根于现实世界,以实货交易为基础,反映的是生产和消费的相互作用.去年铁矿石和铜价走势曾出现短暂背离,但这一次却不同,两种商品先後都在下跌.

Steel Index数据显示,含铁量62%的指标铁矿石周四连续第八个交易日下跌,触及2011年12月以来最低的每吨133.60美元.铜与铁矿石都是全球制造业局势的风向标,二者的重要区别在於,目前铜市疲软折射出对西方金融危机重燃和对中国工业活动放缓的双重担忧,而铁矿石反映的只是後者.

这是因为,海运铁矿石的需求首先来自於中国炼钢厂.因此,铁矿石当前的跌势,是中国放缓忧虑在实体经济中的一种印证.而同样是这种挥之不去的忧虑,打压了交易所里的其他金属.然而,正是由於铁矿石对中国钢铁产业的依赖非常大,或许也说明铁矿石走势夸大了中国工业部门的疲弱状况.

过度繁荣

金融市场容易出现过度繁荣阶段,在看多人气不断高涨的情况下,非理性情绪会不断增强.这是良性还是恶性循环,取决於你的观点. 而实货商品市场也是如此.

拿铁矿石来说,由於中国钢铁产业整体过度繁荣,其价格变化不大,略低於4月时的每吨150美元的水平.中国钢铁生产摆脱了2011年下半年相对疲弱的局面,今年前几个月突飞猛进.实际上,中国钢铁工业协会最近公布的5月1-10日数据显示,年率化全国粗钢产量达到7.46亿吨,创出新的纪录高位.

唯一的问题一直是中国本身的需求缺乏相应的增长,尤其是来自商业地产领域的需求.在中国政府的宏观调控影响下,商业地产领域不断放缓.中国钢铁产量与中国采购经理人指数(PMI)之间出现背离,凸显上述的供需脱节.

虽然PMI数据显示产业活动放缓甚至萎缩,尤其是汇丰PMI,但钢铁产量却保持加速增长态势.中国钢企似乎押注建筑业活动会在第二季出现"正常"的季节性回升.然而,今年这种季节性回升势头很弱.钢铁库存是在下降,但比前几年慢得多.需求与供应脱节加剧,导致钢铁价格急剧下跌.

上海期货交易所最活跃的螺纹钢期货本周跌逾2%至每吨4,074元人民币(640美元),创下2月中旬以来的最大一周跌幅,并触及2012年内新低.

浏览中国PMI与钢产量图表,请点击:(link.reuters.com/xaq76s)

浏览中国钢产量图表,请点击:(link.reuters.com/bep38s)

浏览中国钢价与铁矿石价格图表,请点击:(link.reuters.com/cep38s)

集体清醒

在这样的情况下,钢铁市场疲弱情况蔓延至铁矿石市场将是早晚的事.目前中国许多小型钢铁厂商对於利润被压缩做出非理性回应,试着尽量生产更多产品并产生更多的现金流.不过在不久後,经过了第一季的过热荣景,即将会有集体式清醒.

最初的迹象是向淡水河谷(VALE5.SA)、力拓(RIO.AX)(RIO.L)和必和必拓(BHP.AX)等生产商所预订的铁矿石货物被大量推迟. 这类推迟直接打压铁矿石的价格,因为被推迟的货物回到现货市场,造成暂时性的供应过剩.

在中国港口有大量的铁矿石存货、价格急速滑落,以及钢铁产能利用率可能集体放缓的阴霾隐现,对铁矿石现货价格而言是最不利的组合.且目前现货价格在反映中国钢铁市场真实情况方面呈现滞後.

学会适应成长放缓

铁矿石价格目前反应过度,且料将持续如此,因为中国需求可能放缓,且巴西和澳洲扩大出口,这正是铁矿石市场单向流动的特点.大多数分析师对可能的价格下档方面持相当乐观的看法,指称中国自身铁矿石生产大多处於成本曲线的最高端.

举例而言,德意志银行指出110-120美元的价格区间是"重要的成本支撑水准.这是中国铁矿石生产商有利可图的边际成本.大多数的分析师都相当看好今年中国钢铁市场的表现.德意志银行本身预测中国产量有4%的成长幅度.但和中国过去几年创下的9%成长率相比必然是平淡无奇.

这种对中国经济成长看法的重新调整,正导致集体式的担忧,而这从金属价格滑落可见一斑.从这点来看,铁矿石价格下滑正证实了在铜这类更为金融化市场正在发生的情况.但由於今年上半年中国本身的钢铁生产过热,中国若是放缓,铁矿石价格的反应将更为夸大.(完)