《Home专栏》中国原材料进口旺盛

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 张涛/侯向明/徐文焰

路透伦敦5月24日电---上月中国基本金属进口减速,支持认为这个全球最大金属消费国的经济全面放缓的说法.实际上,由於之前几个月的进口处於历史性高位,铜、镍和锡进口下降已经在普遍预料之中.

2011年下半年和今年初进口加速,同样表明了投资者对於作为"实体经济"需求的金属的买兴,上海保税仓库有大量的铜库存凸显这点.这种情况表明,简单断言进口下降等於中国需求下降值得商榷.同样,原材料进口仍然强劲增长的事实也不支持上述断言,尽管存在印尼控制出口的明显例外因素.

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印尼政策调整刺激中国进口

确实,中国镍矿与铝土矿进口受到了一次性因素的影响.印尼是向中国市场提供这两种材料的主要供应国,而印尼政府控制未加工矿物出口的行动促使中国买家做出预防性反应.

4月中国进口的印尼镍矿触及330万吨的纪录新高.镍矿是中国生产含镍生铁的关键金属材料.今年前四个月累计进口量达到1,100万吨,接近去年同期的两倍.中国上月进口460万吨印尼铝土矿,也连续第二个月达到纪录高位.铝土矿也是印尼政府准备控制出口的材料.今年1-4月中国累计进口量增长53%或510万吨.

印尼政府计划对某些企业的矿物出口徵收20%的出口税并采取新的配额制度.这些措施的效果将在未来一段时间反映出来.据印尼贸易部官员,配额将根据2010或者2009年的出口规模来确定.由此也可以看出,迄今为止印尼政府的行动比较含混.

如果以2010年的数字为基础,基於大部分出口流向中国,镍矿出口的年度配额应该1,200万吨左右,铝土矿在2,290万吨左右.如果以2009年为基础,则配额就会分别降至720万和1,426万吨.

精矿进口重拾升势

印尼限制矿物出口的做法与中国铜或锡等原材料进口不断增长并不相干.印尼是中国铜精矿进口市场一个相对小的供应方,在中国去年638万吨的进口中,仅占到17.8万吨(散重).

此前针对未加工锡出口的举措中,几乎断绝了锡精矿的出口,尽管其在出口贸易中的"金属"身份仍存在争议.大部分锡必须在该国以外重新精炼,以满足国际上的规格要求.

中国锡精矿进口大部分来自缅甸和玻利维亚,也有一小部分来自非洲.今年迄今,中国锡精矿进口规模已达到11,450吨,较上年同期增长16%.这符合数年前开始的上升趋势,表明了中国国内矿业产量在应对该国炼厂需求方面的局限性.这种情况在铜的长期需求趋势中亦是如此,铜原材料的进口填补了中国国内铜产量和快速扩张的炼厂产能需求之间的空缺.

上述趋势去年曾遭到破坏,精矿进口下降了1.4%,但此背後的核心原因并非中国炼厂胃口变小了,而是全球市场供给紧张.今年,至少到目前为止,"一切又恢复了往常",1-4月精矿进口增长了约19%.此外,另一个填补中国原材料需求缺口的方法--(金属)废料的进口今年亦有所增加,虽然增幅只有4%.铜精矿需求不断增长的潜在驱动力,仍然是中国炼厂和精炼产能的稳步扩张.今年1-4月精炼产量增长了8%.

不同寻常的趋势

在锌和铅的进口中应该也呈现出相同的模式.在过去几年中,中国的锌和铅精炼产能与原料需求急速增加.该国2011年前四个月的铅精矿进口量达到53.8万吨,创下历年年初进口量的最高纪录.而导致今年锌精矿进口量下滑的原因更值得注意.

今年1-4月的锌精矿进口量为65.8万吨,降幅高达31%.实际上,要找到更低的同期进口数字,必须回溯到2007年.那麽,为什麽锌精矿进口量的走势出现了偏差呢?

最靠谱的答案似乎在於中国国内锌矿供应增加,以及精炼商产量下降. 中国今年迄今的精炼锌产量下滑7.3%,因为生产商面临着价格下滑、国内市场供过於求以及副产品价格走低的多重不利局面.

存放在上海期交所注册仓库的可见锌库存今年以来缓慢减少,但以历史标准衡量,目前348,785吨的库存水平仍偏高.而对於国际市场而言,锌的"暗库存"规模几乎可以肯定与可见库存不相上下.与此同时,根据中国国家统计局的数据,该国国内的矿山产量今年以来已大增23%.分析师对於上述数据抱有一定的怀疑,但趋势增长率应该是一个更可靠的指标.中国锌精矿和精炼锌产量的增长势头暗示着,该国自给自足的程度不断提高.不过,中国的锌精矿供应也容易出现波动.

锌市场人士认为,澳洲Century和加拿大Brunswick等西方大型矿山的关闭计划,将导致市场从持续的供应过剩局面转为供应短缺.但中国自身锌矿(以及铅矿)产量最近的增长态势,为这一推断投下一个问号.(完)