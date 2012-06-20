《Home专栏》LME与港交所:我们信仰联姻?

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 梁睿雪/许娜/白云

路透伦敦6月18日电---用一句话极有力地形容香港交易及结算所有限公司(0388.HK)对伦敦金属交易所(LME)的收购案.那就是这个全球最古老的工业金属市场被售予中国交易所的消息,只会令外行人感到意外.

毕竟中国是全球金属市场的新生中坚力量.当年从智利横跨大西洋运抵伦敦、用以满足英国工业革命需求的铜,现在则越过太平洋来补给中国的工业觉醒.135年高龄的LME便诞生于曾经作为全球金属主要输入目的地的伦敦.但从很久以前开始,这个角色已日渐东移.这一新现象的最新表现就是,在数家中国交易商历经多年试探性尝试後,中国银行终於一头扎入其中,4月成为LME首位中资机构会员.

每个人都是赢家?

由於中国存在资本管控,及北京方面阻止LME扩大旗下全球仓储网络至中国境内的限制,LME无法完全掌握金属业这种巨变的商机. 港交所则承诺,其能为这两方都提供帮助.该交易所已成为中国与国外之间重要的人民币通关口.推出以人民币计价的LME产品,是其所设想的交易後日程的优先事项.

将LME仓储网络延伸至中国也是交易後日程的优先事项,其将凭借港交所自诩多重优势,包括接触且了解中国的终端用户、经纪商和监管体系,特别是得假设其与监管体制间存在良好关系.

从LME的立场来看,除了在全球、或至少在华人世界前途光明外,港交所还具有一项无价资产.那就是,与LME的其它竞购者不同,港交所没有大宗商品业务. 正如港交所行政总裁李小加周五在匆忙安排的投资者会议上所说的那样,"我们本身在大宗商品业务方面并不擅长,"但另一方面,"LME现在需要的不是大宗商品方面的专家,也不需要被告知如何运营仓储业务,以及实货行业如何运作." 港交所乐于让LME以原有方式运营,并相信李小加所谓的LME现有的成功"DNA".

LME公开喊价(ring)交易业务模式将被保留.公开喊价是该交易所极具代表性的交易模式,起源於伦敦金融区的Jerusalem咖啡厅.

该交易所神秘的按日交收结构也将被保留.此业务模式即因充满活力的对冲潜能而深受LME用户的喜爱,也因充满活力的获利潜能而深受LME会员的喜爱. LME现有管理团队也将继续留任,港交所认为这些高管的"专业技能和经验"是LME在港交所集团内整合及运营的必不可少的一部分.LME甚至能够在一个已拥有三家清算所的集团所提供的技术帮助下,继续发展自己的清算所.

从港交所的立场来看,很难表明收购LME交易将是李小加所谓的"转型里程碑".该交易所此前置身于金融交易所的一波整合潮之外.LME为港交所的股票业务提供了反周期的多元化选择,这将强有力地推进其人民币业务,且为其发展多元化的大宗商品业务奠定稳固的基础.甚至是中国自身也会受益,因为国内和国际价格最终趋同,将会消除阻碍该国生产者与消费者有效对冲的障碍.

哦,别忘了这项收购交易还有其他的受益者.这宗14亿英镑(约合22亿美元)的收购交易,应该会让LME的股东翘首以盼一笔可能是做梦也没想到的收益.

信心问题

或者说,至少有部分LME股东会那样.其他股东也许还不相信收获那一大笔横财值得让他们失去对赖以生存的市场的控制. 港交所收购要约中有个明显的圈套.在2015年1月1日之前,LME经营的方方面面都将维持现状.而那天之後,所有事情都将不作数.

那天后,圈内交易、到期日交易系统、当前的收费结构可能全部改变.到时候,就连LME这个牌子可能都保不住.再之後会怎样,谁知道呢?会不会像一位交易员听到收购消息时,半开玩笑说的那样,更名为"日出金属交易所(Sunrise Metal Exchange)"?

这宗收购也有一个不太明显的圈套,而这个被该交易表面的诱人之处所掩盖.

港交所或许会把香港政府当成其最大股东,但香港自身与中国内地的关系就很复杂,鉴於香港独特的历史,这点情有可原.李小加在周五投资者会议上表示,收购LME"加强了我们对於中国的战略意义",有助打消对"被边缘化"的重重疑虑.

LME股东必须相信港交所将打开中国市场的承诺.这宗交易之所以可行,是出於对港交所获得北京当局"默许"的心领神会.但是,对於收购後国内外金属价格将全面趋同,中国真的对此做好准备了吗?举例来说,港交所承诺将推出譬如铁矿石和钢铁等新产品.

那将如何与中国钢铁工业协会近期推出的铁矿石新交易平台并存?这个项目明显得到中央政府支持,旨在夺取国际供应商对国内市场的定价力. 还有,上海期货交易所该怎麽办?这家与LME很般配的潜在联姻对象在整个竞购过程中却完全没有露面.

上海期交所被迫缺席对LME的竞购,带来一些有关"中国"到底希望这场联姻如何进行的有趣问题. 但另一方面,港交所也对自己的潜在合作夥伴寄予很多信任.

李小加周五介绍LME所列举的各项事实中,其强调LME拥有"全球最值得信赖的仓储网络". 这个说法目前在很多人看来,恐怕要大打折扣,因为LME仓库系统中,有些地方需要等很久才能拿到金属,导致纸货市场和实货市场出现明显脱节. 有意思的是,作为并购交易的核心部分,LME仓储业务已经在两家交易所走向联姻的双人舞中引发些许步调不一. 李小加周末很快退一步提出提议,应该重新检审LME的仓库规则. 他们表示,联姻完全事关对合作夥伴的信任.而在双方会议上,双方股东都被要求给予该交易很多信任.

要不只做好朋友?

港交所股东还没有就此交易进行投票.通过周五记者会的提问情况和之後的股价表现来判断,收购对港交所来说也许是件好事.

股东们也必须要信任港交所没有因为达成这笔战略交易的热情,而支付过高的价格.因为LME之前采用限制盈利的模型,评估交易的常规标准在这里行不通. 更确切地说,相关盈利增长预估需建立在一系列前提假设之上,这些假设从乘新产品成功之东风及时扩增LME的自我清算功能,到最终2015年来临後的收费结构,余不一一. 但最重要的前提假设是,港交所的确能打入中国内地市场.

港交所投资者原本或许倾向让港交所和LME在匆忙联姻前,先更好地了解一下彼此.毕竟,如果联姻的理由真的很充足,那为何两者之前并没有携手进军中国内地市场呢?

不过,那也许恰恰是这宗交易对双方而言,真正独特的卖点所在.LME投票体系具有双重保险的特点,让人常常极其难以预测到投票结果.这个特点是指,一项交易必须获得来自多数股份和多数股东的双重赞同票後,才能获得批准.

一些较小的股东,尤其是LME的传统欧洲工业用户,已经表明不管什麽样的价格,他们原则上都不答应出售LME.

如果投票否决这宗收购,双方倒是有个退而求其次的选择,即展开进一步合作,去寻找能让中国金属市场向外界敞开大门的神器.

这是个对其他任何一位竞购方都不会采用的B计划,这里所说的其他竞购方全部是有一定历史的西方国家交易所.

这宗交易将其他所有人都拒之门外.是否能收获美满的姻缘还有待观察.(完)