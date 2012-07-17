《Home专栏》中国经济放缓 但中国钢铁业却并未放缓

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Home; 编译 许娜/田建华
路透伦敦7月13日电---今早出炉的一系列中国数据证实了每个人早已知道的事.
这个全球工业生产引擎的速度已经放慢了好几档.中国第二季国内生产总值(GDP)同比增长7.6%,创逾三年新低.
对工业金属而言,这不是个好消息,因为自2008-2009年经济大幅萎缩以来,中国一直是金属用量增长的主要推动力量. 但这确实是已经反映到铜等大宗商品的消息. 这也是为何伦敦金属交易所(LME)期铜在6月跌至年内新低,并且之後一直难有进展的原因.但并不是所有工业金属的价格都遭受了如此重挫.根据The Steel Index的数据,指标铁矿石今早报每吨133.70美元,与年初基本持平.
这样的价格水平仍足以激励铁矿石生产商,即使是成本最高的中国本土铁矿石生产商,海外市场供应与中国钢铁业需求间的缺口,就是由中国本土铁矿石商填补.过去数月铁矿石展现出的相对价格韧性,反映了中国钢铁业的状况.在工业活动普遍放缓的情况下,中国炼厂的钢铁产出仍接近纪录高位.中国6月粗钢日产量触及200.7万吨,为纪录第二高水平,仅次於4月的201.9万吨.
钢铁行业表现突出
如何解释钢铁业几乎比所有中国其他工业指标相对突出的表现呢? 这样的背离现象背後是否有基本支撑因素? 在中国有一些与钢铁行业具体相关的亮点,例如汽车行业.
据中国汽车工业协会,6月汽车销量较上年同期增长9.9%. 汽车销量从今年头几个月的温吞表现明显回暖,6月销量帮助提升今年上半年增长率至2.9%. 不过即便是中国庞大的汽车产业,与建筑业这个中国最大的钢铁需求推动因素相比,也是相形见绌.
而当前建筑业没有丝毫转势的迹象.今年上半年房地产开发投资同比增长从去年同期的32.9%,放缓至16.6%. 更明显的是,6月房屋新开工面积同比降幅为16.3%,比5月同比降幅4.6%还要扩大. 建筑业活动急剧萎缩,是中国当局房地产调控的一部分.而这也构成了整体经济放缓的一部分.2011年房地产市场为国内生产总值(GDP)贡献13%. 政府继续鼓励推动城市保障性住房工程,化解掉一些萎缩冲击,但这只是缓冲,而非改变趋势.
危险的脱节
钢铁生产与中国建筑业之间的脱节,引发了日益严重的定价紧张情势. 上海期货交易所螺纹钢期货本周下跌3.3%,创5月中以来最深跌幅.
螺纹钢是一种钢材,主要用於建筑业,其价格下跌也折射出地产行业的萎缩. 但不只是螺纹钢受影响.中国最大的上市钢企--宝钢股份(600019.SS)刚刚下调热轧钢和冷轧钢价格,这两种产品在制造业的应用大於建筑业.宝钢被视作中国钢铁业定价的领头羊,所以看来势必会有更多钢铁商调降价格. 中国的炼厂明显对价格信号视若无睹,整体维持产能利用率在纪录水准附近,试图抢占国内市场份额.
这样做的後果就是既支撑了铁矿石价格,又压低自己的利润,有可能演变成恶性循环. 而这种逐渐加剧的脱节还带来一个不利的副产品,就是中国钢材出口飙升,上半年增加12.1%. 钢材出口增加日益引发其他国家的抱怨. 印度刚刚加入准备对中国采取可能贸易行动国家的阵营,指控中国采取掠夺性钢铁定价,而加入这个阵营的国家名单有增无减. 据递交给世贸组织的文件,印度针对大量中国不锈钢产品进口,特别进行调查. 在此同时,钢铁出口已然是中美贸易摩擦的主要因由.
填补缺口?
分析师已经注意到中国钢材价格和铁矿石价格的背离走势. 当前的共识是这样的脱节必然结束. 因为几乎无人预期国内钢铁价格会很快反弹,所以合理的推断是铁矿石价格有补跌要求.
不过铁矿石价格下跌的前提条件是,钢铁行业整体削减产出,从而降低铁矿石需求.中国夏季的钢铁产出出现某种放缓,是"正常的"季节性现象.中国钢铁协会发布的数据,显示6月产量有所下滑. 不过这与年化超过7亿吨的产量相比,仍是沧海一粟.
另外当前仍没有任何迹象显示国内产出和需求出现更基本面的调整. 中国为提振经济成长推出针对性的措施,如家电补贴和保障房工程,到了某个阶段将会缓解钢铁行业一些疲势. 但是在2012年第四季前,这些效果不太可能很明显.
当前中国当局没有任何放松调控房地产市场的迹象,因此楼市依然是国内钢铁市场最薄弱的环节.
在政府放松房地产调控之前,当前国内定价的紧张形势以及中国钢铁出口引发的政治紧张情绪,看来势将愈演愈烈.(完)
--译文审校 蔡美珍
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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