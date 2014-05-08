《HOME专栏》锌市行情缓慢蕴酿 多头不耐琵琶别抱

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Andy Home 编译 蔡美珍/许娜/朱晓军/王冠中
路透伦敦5月7日 - 市场是变化无常的。
几个月前，锌是唯一有看头的伦敦金属交易所(LME)基本金属。随着一些全球最大锌矿的矿源接近耗尽，供应即将短缺的多头题材获得市场追捧。
然而在印尼1月实施镍矿石出口禁令后，如今多头冷落锌市，转而追逐镍市同样诱人的镍矿短缺偏多题材。
今年以来，LME三个月期镍大涨了30%，而三个月期锌下跌了2%。
究竟发生了什么变化，让锌失去了多头的竉爱？
**矿山关闭**
没有变化。这是加拿大矿业公司泰克资源(Teck Resources)TCKb.TO的说法。泰克资源在2014年第一季财报中，重申锌市偏多的看法。
“我们认为，在基本金属之中，锌市展望最为看俏。在一些锌矿近日已经关闭或预计关闭的情况下，我们认为，在每年1,300万吨的锌金属市场中，当前约150万吨的锌矿，到2016年年底时将关闭。”
矿商准备关闭老旧枯竭矿山，早在预期之中，但关闭矿山的行动现在终于开始进行。
在加拿大，嘉能可(GLEN.L)的Brunswick矿山及Perseverance矿山已经关闭，两座矿山的2012年产量合计31.6万吨。
在爱尔兰，Galmoy矿山已经关闭，Lisheen将是下一个，全球锌矿供应链总计又少掉35万吨产量。
澳洲的Century矿山是锌市多头题材的代表性案例。这个矿山是全球最大锌矿之一，明年年中左右将会关闭，关闭时间比之前预期更早一些。
换言之，锌市的基本偏多题材方向没变。
**锌市尚未吃紧**
但问题是，什么时候开始？
目前没有迹象显示锌精矿市场趋紧。
事实上，今年的指标加工合约条款变得更有利于冶炼商而非矿商，意味着供给情况更可能改善，而不是恶化。
根据比利时Nyrstar(NYR.BR)的信息，锌加工费自每吨210.50美元升至223.50美元。该公司是中国以外地区的最大精炼锌生产商之一。
Nyrstar表示，若把升级和降级的情境，及锌市复杂的价格参与公式考虑在内，今年的合约条款显示，加工费较上年提高6%。
此外，该公司在第一季的分析师会议上表示，已经就相当数量的锌精矿达成更好的交易条件。
换句话说，锌市的偏多题材仍在慢慢发酵。而镍市则是另一番景象，印尼的禁令料已影响了中国含镍生铁行业的运营率。
**早预警早准备**
同时，时间线延长也给看多行情注入了一丝不确定性。
对于全球很多知名锌矿而言，时间可能已经所剩不多，不过越来越多锌矿已经开始做出反应。
比如，Teck在表示看多锌市场基本面后，很快宣布将重启位于美国华盛顿州的Pend Oreille矿山。
其他现有运营商也在采取类似行动。嘉能可通过扩大澳洲业务，启动布基纳法索的Perkoa新矿，以抵消加拿大矿山的损失。
同时，看多行情极其强势，已经刺激一些尘封已久的矿山恢复生产。
目前分析师普遍认为，来自新矿或重启矿山的供应仍将不足以填补Century等大型矿山留下的缺口。
但是这个平衡并非一成不变。相反，它取决于锌价且可能发生变化，尤其是存在中国锌矿业那样的统计黑洞的情况下。
投资者涌向镍市场的原因之一在于，世界上没有太多地方可以出产镍矿来填补印尼禁令造成的供给短缺。而全球在锌矿方面就不那么局限了。
**高库存**
虽然原材料区块的多头情势还在台面下酝酿着，却被精炼锌市场高企的旧有库存给遮盖过去。
国际铅锌研究小组(ILZSG)估计，全球精炼市场去年呈现短缺，今年料呈现更大幅度的短缺。
多数分析师认同此看法。在路透第二季基本金属调查中，在14位给出市场供需预估的分析师当中，其中仅有四人预期会有过剩情况。
伦敦金属交易所(LME)库存走势看起来是符合此预期，回落到2011年所见的水准。然而，这句话的重点应该是在“看起来”。
锌也陷入了LME仓储的排队等候提取问题中，这个问题让可见库存难以成为“实际的”价格讯号。纽奥良3月浮现，或者该说重新浮现，近15万吨库存，凸显出这种情况。
Nyrstar对于今年剩余时间锌价前景持审慎态度是很有意思的，其指出“新的LME仓储规定存在不确定性”。这指的是LME有关加快库存出货速度的新提议，但该提议目前因英国高等法庭的不利裁决而遭搁置。
并不是说Nyrstar不像Teck是个长线多头。只是其在短线仍是“卖方”，持续对冲下档风险。
延续去年以来的操作，Nyrstar透过选择权卖权等操作，在2014年2-6月期间每月为2万吨做价格对冲保护。
其行动证明了一切。锌的大好时光将会到来，不过时候尚且未到。
热钱似乎也认同这点，这也是他们舍弃锌追逐镍的原因，镍市场短期内能带来的利益较大。(完)
(译文审校 张明钧/艾茂林)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。