《HOME专栏》铅库存迷魂记：如何在熊市靠库存巧妙赚钱

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 张若琪/杜明霞/徐文焰/蔡美珍

路透伦敦7月17日 - 无论是谁在第二季大量提取了伦敦金属交易所(LME)仓储系统中的铅库存，能将之归还真是劳驾了！

本周稍早韩国釜山港口总计有50,475吨的铅入库。

这是今年3月铅库存谜团的最大一条线索。这个谜团始于今年3月20日，当时有98,350吨遭大量注销仓单，准备出库，这相当于所有LME注册铅库存的41%。

如今LME铅库存又回到217,900吨，差不多恢复到年初时水平。

铅价亦然。LME指标三个月期铅当前交投于每吨约1,835美元，比1月初时仅跌2%。

铅的前景目前看来也跟年初一样不甚乐观，铅市最大推手--中国几年前已从铅的净进口国，变成少量净出口。

国际铅锌研究小组(ILZSG)估计，今年1-5月全球铅供应呈现7,000吨的小幅过剩。

无论谁是今年搅乱全球铅市一池春水的幕后操盘手，他们都已经从中大赚一笔。

库存环游世界的同时，价格经历了一次迷你的涨跌起落周期。5月时铅价一度高见2,162美元，随后暴跌并一路走低。

价差曾经遍布市场，LME指标现货较三个月期货的价差在5月初时报逆价差15美元，市况为几年内最紧俏。

转移10万吨左右铅不是件坏事，这是如何在熊市中享受乐趣。当市价一路稳步下挫时，储存成本、价差和溢价提供操作空间。

这是全球金融危机以来铝市场的首要题材，也帮助解释了LME新奥尔良仓库锌库存的不断起落。

**消失与重现**

值得回想的是，LME“街头”，或者至少其中一小部分跟踪铅市场情况的人士，一直坚信在3月取消注册后，这些脱离LME系统的铅库存正前往韩国。

现在唯一不清楚的是，接收这些消失铅库存的是哪个仓储公司。

可以看看Steinweg、CWT Commodities、H&M Metal Warehousing、Henry Bath、Metro，和Pacorinis的两个仓库。

那些消息灵通的人士可能已经知道了。我们余下的人将不得不等LME的下个月月报，查询这份报告中仓库公司库存的细节信息。

最新报告有助回答铅市谜团的另一个疑问，也就是上个月有36,500吨铅在荷兰弗利辛恩港入库并生成仓单。

嘉能可旗下的Pacorini在很长时期以来一直是弗利辛恩的主要仓库运营商，所以一般很容易会倾向推测Pacorini应该是接收方。

然而，虽然上个月Pacorini入库了52,450吨金属并生成仓单，不过这刚好与弗利辛恩港口流入的铝金属数量相符。

反而是来宝集团旗下的Worldwide Warehouse Solutions(WWS)注册库存量大增了--你肯定已经猜到--36,500吨。在此之前，WWS在弗利辛恩的LME注册铅库存仅有618吨。

有关铅库存的另外一个有趣疑点是，在最近刚刚成为注册港口的穆尔代克，有4,450吨铅注册生成仓单。这里唯一的注册仓库运营商是Independent Commodities Logistics(ICL)。

也许这只是用来转移外界视线的？

不过釜山、弗利辛恩和穆尔代克的注册仓单增加总量已达到91,425吨，再考虑进西班牙毕尔巴鄂和巴塞罗那的新增仓单，加起来与3月注销的仓单总量基本相符。

**出仓长龙策略遭打击后**

WWS弗利辛恩仓库以及ICL的仓单库存大增，很可能预示着LME仓储市场格局进入新的篇章。

LME金属仓储业务近几年的主要现象就是等待出仓长龙。这种策略由Metro的底特律仓库率先使用，然后Pacorini在弗利辛恩仓库更加发扬光大。

不过LME已经盯上了出仓长龙问题，并利用金属入库与出库规则加以改善。相关规则已进一步收紧，LME目前预期，明年5月的金属提货排队天数将缩短至LME的50天目标水准以下。

此外，LME更推出一连串新措施，包括提高约定出仓率，以及针对等待出仓金属的租金设定上限，这些都是为了防止其他仓库业者未来企图制造排队长龙。

由于铝、锌、或甚至铅也在内的这些金属市场，并没有根本性的短缺迹象，受到LME新规影响，现在势必有大量金属移出底特律及弗利辛恩，寻找新的储放地点。

许多人从这个情势变化里嗅出赚钱机会，看看那些新加入成为LME指定仓库的公司数字便可见一斑。

仓储公司的竞争加剧，对于LME的使用客户绝对是好事，但随着新业者企图分一杯羮，爆发一波“仓库大战”的可能性也应运而生。

由于仓库业者不能自己直接交易金属，为了实际取得金属，他们就得和贸易商建立利益结盟。

据信，3月的铅库存大挪移事件，就是这种仓储业者与贸易商联手出击的杰作。仓储公司拿到铅金属，而贸易商则在市场上大赚一笔。

等着看未来还会出现更多同样手法吧。

像今天早上的LME库存报告中，6,250吨刚交割进入釜山的铅库存，已经被注销仓单，这就很值得注意。

莫非那场铅库存大挪移根本还没落幕。

不过要记得，仓库业者争夺金属的战争要成形，前提是先有大量金属需要储存。这是一种在熊市赚钱的方法，但如果是在牛市期间，金属库存忙着出仓填补供不应求的缺口，而不是闲置在仓库里，这套赚钱术就行不通了。(完)

(译文审校 蔡美珍/高琦/李婷仪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。