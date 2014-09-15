《HOME专栏》谁在乎铅市场？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Home/编译 张涛/李春喜/戴素萍/高琦
路透伦敦9月12日 - 周二基本金属价格重挫。
诱因似乎是中国经济再度令人担忧。中国总理李克强对货币供应量增长情况的评论不太乐观，让市场感到意外。
上海交易商率先大举作空，卖压持续到伦敦交易时段，各类技术派交易商纷纷登场，对金属跌势推波助澜。
铅是受挫最重的金属之一。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铅CMBP3周二收盘时从每吨2,200美元下滑至2,129美元，周三盘初进一步跌至2,104美元。
这样一来，期铅在2,000-2,300美元区间大幅下行。它保持这个区间已经超过一年。
这也使得铅与“姊妹金属”锌之间的价差扩大到接近每吨200美元，是2010年以来的最大差距。交易铅和锌，作为一种相对价值交易，通常是伦敦交易商最青睐的消遣。铅和锌通常产自同一矿场。
这波跌势，也让铅最近的走势告一段落。由于缺乏内在题材，铅市基本上是自得其乐，波动不大。它与其它金属之间的主要关联，就是充当锌的相对交易对象。锌面临矿产不足前景，远比铅诱人。
数月来大家都对铅缺乏兴趣，LME铅期的未平仓合约MPB-MOI-TOT数量处于历史性低位，交易量偏低也难以使其摆脱沉闷状态。
但有人关心铅市。表面上铅市一潭死水，但显然有大型交易商持有多头头寸。这提出了一个问题：这种无人疼爱的金属是否可能掀起一两个惊人行情？
图表：LME期铅相对锌的升水情况：
**铅缺乏炒作题材**
从交易的角度看来，铅的问题在于缺乏突出的特点。
理论上讲，铅的表现应当与锌非常接近，后者今年是LME基础金属中的领跑者之一。
如果锌看涨是因为部分全球性大矿即将关闭的影响，铅应当也是受益者。因为每一个锌矿关停，都会减少一些铅的供应，尽管铅对废金属回收的依赖度更多，影响可能被减弱。
但实际上，铅市场发出的所有信号都暗示供应充足，需求前景乏善可陈。
LME金属库存变动对于金属市场的基本动能而言可能不是一个好的指标，但至少提供了有用的题材，可以编出好的故事。
比如，今年LME锌库存已经减少逾18%，即便近来美国新奥尔良的仓库有金属流入。
相比之下，LME铅库存则增加6%，至225,900吨。仓单注销、准备出库的金属仅为4,975吨，仅占总金属数量的2.2%，在LME主要金属中最低。
其次还有中国的因素。中国仍是锌的净进口国，不过进口的锌主要用作融资抵押品，而不是用于制造商的生产需求。
但在精炼铅方面，中国自去年以来一直是净出口国，这暗示工业生产中并不缺少铅。
虽然国际铅锌研究小组(ILZSG)的月报暗示，铅市场正由过剩转为短缺，但今年上半年的累计缺口仅为22,500吨，这个数量太小，可以列入统计误差的范围。
铅在牛市题材方面也没有什么噱头，这就是为什么热钱集中在镍和锌市，使得铅价在长期区间内波动。
**多仓占上风**
但看来不是所有人都放弃了铅市。
在LME，多仓占上风，在所有未注销仓单铅库存<0#LME-WHL>中占到50%-80%，外加现货部位相当于40%-50%的库存<0#LME-WCH>。
这样的多头景象与近月价差自7月底以来明显收窄的情况一致。
上个月，LME指标现货较三个月期货的价差CMPB0-3一度变成逆价差，显示市场供应紧俏，不符合市场看似供需相当平衡的直观感受。
该价差之后缩减，但截至周四收盘正价差只有12美元，低于第二季多数时候超过20美元的正价差。
这表明有潜在的紧俏情况，而且可能预示未来供应吃紧。LME期货仓单报告<0#LME-FBR>显示，未来三个月(9月、10月和11月)每个主要交割日都只有零散空单。
这种情况不只出现在伦敦市场。在上海市场也呈现出某种多头局面。
上海期铅价格和未平仓合约图表：link.reuters.com/rem82w
上海期货交易所期铅未平仓合约在7月底的短短几天内迅速从2万口膨胀至6万口。
上海期铅价格一飞冲天。之后再次崩跌。实际上，目前主力期铅SPBcv1报14,050元人民币，要比价格刚开始短暂惊人上涨时要低。
但上海期交所未平仓合约并未大幅减少。其仍有逾4万口，表明这波升势的大背后推手无论是谁，基本上还没离场。
显而易见的是，不受青睐的铅市场仍有粉丝，而且还来头不小。
**铅能走出意外行情吗？**
但是那些多头为什么坚定的守在那里，他们到底在期待着什么？看起来铅的上行空间有限，特别是在经历了周二的一波大跌之后。
不过，研究铅市场时我们必须牢记两件事，这很重要。
首先，铅是受周期性季节影响更明显的金属品种之一。因为铅是铅酸电池的用料，众所周知铅酸电池的缺点就是在天气过冷或过热时常常报废。
鉴于此，北半球的冬天经常被称作“电池报废季”，电池的更换就带来了铅需求的上升。
现在是北半球的秋天，所谓的“报废季”正快速临近。
第二个要素，在LME交投的金属中铅是最不透明的品种之一。这是因为在供应链中大量使用铅碎料。除了那些直接涉足该业务的交易，碎料在整个LME金属市场中都是一个难以掌控的盲点，任何金属都存在这个问题。
碎料供应紧张在过去一段时间加剧，影响到了毫不知情的LME铅市场。LME的关注点是在精炼铅和需求动能方面。换言之，等到人们都意识到碎料问题时，往往已经为时过晚。
那么铅是否有可能爆发出让市场意外的表现呢？
基于伦敦和上海市场的交易架构，它们自身无法回答这个问题。但可以明确的是，至少有多头在意着铅的走势。（完）
(译文审校 龚芳/艾茂林/朱晓军/杜明霞)
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