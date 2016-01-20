《HOME专栏》平淡无奇的铅何以展现惊人韧性 背后原因复杂

路透伦敦1月19日 - 咱们实话实说吧，铅算不上是最诱人的金属。它从来不像铜那样，多年来一直撩拨人们的投资幻想。

的确，我们大多数的人会与铅产生交集，就只有汽车电池了，甚至还是在电池不好使的时候。

而正是这般的平凡无奇，铅得以在去年成为最具韧性的基本金属。去年铅价的跌幅不到5%，相比之下铜价则跌去了25%，镍价更是跌了40%。

而且在今年1月早些时候基本金属市场的哀鸿遍野中，铅的这种相对过人表现还在继续。

在这背后，不乏有好的原因，也有一些不好的原因，甚至还有难看的原因。

因为“让人乏味”的铅现在某种程度上正是一个战场，在这里价差动荡，伦敦金属交易所(LME)交割仓库运营者之间的争斗长久不断。

**铅的闪光点 **

使用铅最多的地方那就是电池，这使得铅可以绝缘当前其他金属正在经受的宏观经济风暴冲击。

汽车电池出现故障不会挑时候，冬季最容易损坏，这个季节也被铅市场称之为电池杀手的季节

更换电池需求是促进铅使用的核心动力，可以说车用电池的需求，决定了铅的荣衰周期。

电池需求的第二个要素是新汽车的生产，这部分估计占到总体电池市场的约15%-20%。

在全球黯淡无光的制造业中，汽车制造依然是为数不多的几个亮点之一。

诚然在巴西和俄罗斯等新兴市场，汽车行业依然举步维艰，但据麦格理银行分析师称，去年欧盟汽车产量增长了9%，在美国汽车产量增长了6%。

而在中国，政府去年10月份推出的减税政策推动第四季度汽车产量激增16%。

根据麦格理银行数据，12月经季节调整的全球汽车销量“显然创下历史记录”。该行预计今年“汽车销售增长还将加速”。

这至少会使得铅需求在未来一段时间内继续增加，令铅在其他金属市场受经济大势影响的情况下能独善其身。

**不好的原因**

铅价保持韧性的一个不那么好看的理由是LME价差的波动。

指标现货铅较三个月期铅的价差CMPB0-3在2015年第一季、第二季和第四季先后变为逆价差。

这个月该价差再次缩小，周一逆价差收报每吨5.25美元。

实际上，本周对现货铅市而言比较关键，因为LME的主要1月交割日正在进行结算。

本周初的仓位布局显示，四大多头阵营与六大空头阵营在对决。结果多空对决导致明日/次日(TOM/next)价差CMPBT-0周二早盘报逆价差2美元。以周二为例，明日/次日价差即为在周三和周四期间借入铅金属的成本。

这种价差波动一般会阻止铅市出现镍等金属市场常见的激进做空，反而还引起了包括算法交易员在内的买方的兴趣，那些算法交易员的交易程序中计入了价差和库存等因素。

此外，由于仍存在一方持有LME所有铅库存<0#LME-WHL>中的30-40%的情形，且未来几个月可能出现更多的多空厮杀，所以LME的1月交割日--第三个周三过去后，并不能保证情况会发生明显变化。

LME铅库存和价差图表：tmsnrt.rs/1nhTWTT

LME铅仓库乱象：tmsnrt.rs/1Ng9xrt

**丑陋的一面**

是的，说的就是库存。

根据1月19日为止的LME金属库存报告，LME仓库握有的铅库存为188,225吨。这个数量看起来挺多，但若是算算已经被注销将用于实货提取的仓单数，情况恐怕就不一样了。超过半数的铅库存都处在将被注销的仓单栏目，意味着可用于实货结算的铅库存其实只有92,875吨。

不幸的是，所有证据都显示出如此大规模的铅库存提取数量与实货铅市场毫无关系，而是受到最新一波由LME各仓库运营方明争暗斗的影响。

这场库存战始于去年3月，当时一些市场参与方注销了98,000吨LME铅库存，约相当于LME仓储系统总体铅库存的40%。当中的大多数成为被排队提走的实货...但数月之后又再次出现。

正如市场传言所预见的，来宝集团旗下的物流事业Worldwide Warehouse Solutions (WWS)和目前由金属-地产巨头Reuben Brothers拥有的LME仓储连锁企业Metro，成为了两个主要接受方。

WWS去年6月在Vlissingen的仓储地接收了36,500吨铅，Metro去年7月在韩国釜山港收到略超过50,000吨铅。

Metro的33,000吨铅库存被立刻再次注销，LME月度仓储运营方报告显示，Metro是在8月、9月和10月期间陆续少掉这些数量的铅。

进入12月，也许是巧合吧，又有大约31,250吨铅在釜山被注册，或者应该解读为“重新注册”；而这一次，是被登记在嘉能可位于Pacorini的仓库。

12月在釜山、荷兰弗利辛恩(Vlissingen)及马来西亚的巴生港，又有更多仓单注销。

究竟这只是例行作法，还是一次报复性攻击？从LME的每月营运商库存报告中，并不容易看出谁在突袭谁，除非等到这批金属出仓或是入仓。

但所有证据都显示，这场以牙还牙的库存攻击战正在持续进行。

**今年能否再度表现相对突出？**

当然，以上这些因素都更加让人觉得铅市难以预测。

当某种金属的一大半可交易库存不定时失踪及重现江湖的现象，变成一种常态时，谁还想作空它？

而随着库存反覆消失出现的情况持续下去，价差大概会维持剧烈波动。在LME，关键不在于库存总量，未注销仓单的库存数量才是真正的流动性基础。

而隐藏在这些表象之下的，正是铅价表现持续超越其他基本金属的有力理由。

不过在当前的市场上，仓储业者的乾坤大挪移花招，及其对近月合约价差的影响，让基本面遭到扭曲。

就是这些好的、坏的、丑陋的各项因素综合作用，协助铅价抵御了其他工业金属一面倒跌势的拖累。

如此看来，铅市似乎也不是那么枯燥无趣了。(完)