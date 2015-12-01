《HOME专栏》LME能否凭新钢材合约翻身 打开钢铁市场？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home;编译 戴素萍/李爽/孙国玉/汪红英

路透伦敦11月30日 - 伦敦金属交易所(LME)甫推出两个新的钢材合约，一个是废钢合约，另一个是螺纹钢合约。

这是LME第二次试图将其在有色金属市场中的主导地位扩大至黑色金属市场。

LME钢坯合约长久以来一直在苟延残喘。今年迄今的成交量总共仅有28口，而且自6月以来根本没有成交量。尽管如此，LME还是决定保留该合约，以为这两个新合约的潜在套利交易提供便利。

LME核心的基本金属合约交易量普遍下跌，为多年来首见，钢铁合约或许能为该交易所带来及时的提振。

但LME最新的举动最终会为钢铁市场打开衍生品交易的大门么？因为说来奇怪，钢铁产业向来抗拒交易所定价，即使全球铁矿石在交易所的成交量稳步上升。

钢铁市场目前处于产量下滑及价格崩跌的惨况中，这种情况会给新的定价想法提供阻力还是助力呢？

**上海与其他市场冰火两重天**

上海期货交易所螺纹钢合约是全球交投最活跃的黑色金属合约，而且遥遥领先于其他市场。

今年前10个月成交量竟达到87.7亿吨，较2014年同期激增54%。

但这样明显偏高的流动性只是假象。其中很大一部分成交显然是短线投机刺激的每日对倒的结果。

上月底时，市场未平仓合约总计仅为3,800万吨，只相当于名义数量的很小一部分。

鉴于中国资本管制的限制，上海期交所的合约也未被非中资钢企广泛用做对冲工具。

而中国以外市场的钢材合约也很难获得长足的发展。

新加坡交易所(SGX)可能主导着中国以外铁矿石的交易，但迄今并未能就此带火自己的钢材合约交易。

热轧钢互换合约在去年年初推出，但今年迄今成交量只有52,500吨，相当于按年下降41%。新加坡交易所热轧钢期货合约在去年中期短暂地热闹了一下后，今年根本就没有交易。

芝加哥商业交易所集团(CME Group)热轧钢卷合约的表现略微好点儿，今年前10个月的成交量略超过100万吨，比去年增长36%，去年成交量比2013年低10%。

但CME要实现在黑色金属交易领域打造“虚拟钢厂”的愿景，恐怕任重而道远。该交易所钢坯合约今年没有交易，同时，废钢合约四年来的交易规模也微乎其微。

钢铁行业对交易所定价不感冒，这种情形到目前为止并没有找到解决的办法。

**锁定土耳其**

LME正在重返土耳其和黑海，意欲将其作为进入钢铁定价领域的切入点。

LME钢坯期货原本的目标是土耳其的实物钢集散中心，但很快便遭遇土耳其税项规定的问题，妨碍了实物钢交付至土耳其的LME仓库。

LME的两种新合约因为没有实物交割，克服了此类问题，这也算是LME破天荒的第一次。

这两种合约都以现金结算，其中废钢合约以TSI钢铁指数(The SteelIndex)为参照指标，螺纹钢合约以普氏(Platts)为参照。

这两种合约都以土耳其钢铁行业为目标。土耳其钢铁行业规模之大在全球排名第九，在欧洲排名第三，仅次于俄罗斯和德国。

土耳其向欧洲和美国进口大量废钢，同时也是向中东和北非出口大量螺纹钢。

LME与土耳其有色金属行业的文化联系十分紧密，今年与伊斯坦布尔交易所展开合作。伊斯坦布尔交易所将公布LME的数据，并与LME合作“为钢铁市场开发期货产品以及服务”。

在LME的钢铁委员会中，甚至有来自土耳其钢铁协会人士出任土耳其的代表。

这些都印证了LME的说法，LME非常努力纳入具有代表性的行业势力，让LME产品的定价具有权威性。

**危机也是转机**

但这仍无法保证新钢材合约能比死气沉沉的LME钢坯合约更加成功。

钢铁行业总体而言似乎仍对转为交易所定价的需求无动于衷，尽管新加坡交易所和芝加哥商业交易所的铁矿石衍生品高成交量，证明投资者对于这类交易至少有一定程度的接纳。

铁矿石本身或许就能为LME带来一些希望。

多亏了全球金融危机及随之而来的铁矿石需求崩跌，铁矿石定价才得以从持续几十年的年度基准定价制度，加速转变为更加接近现货交易价。

面对铁矿石价格剧烈波动和交割违约等问题，就连原本坚定支持基准定价模式的巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)等生产商，也不得不承认，基准定价已不适用。

钢铁定价也正面临同样的危机，因中国增长放缓导致钢铁出口大增，及由此引发的国内外钢铁价格大跌，正在冲击全球。

钢铁制造业正迅速成为只求继续生存的行业，这种环境很有可能催生各种新的定价构想，只要新定价方式能帮助钢铁商生存下去。

另一方面，在当前钢铁价格处于低位之际，消费端或许也愿意接纳一种远期价格对冲方式。

例如，铝价持续下跌，汽车生产商今年一直进行对冲买进，但对于其他主要金属原料，却没有可以复制这种策略的明显途径。

在定价危机时期推出新的钢材合约，表面上看来或是一个糟糕的主意，但要打开钢铁市场，或许所需要的正是危机。

考虑到LME其他合约的成交量在下降，而东家香港交易所企图与中国庞大的金属行业建立连结的进展有限，新推出的钢材合约对于LME而言是重要的潜在增长引擎。

但结果或许会证明，对于全球钢铁业许多正在挣扎求生的业者来说，这些钢材合约甚至更加重要。(完)