《HOME专栏》LME锡转呈逆价差 但供应面确实短缺？

图为伦敦金属交易所内的交易员们。 REUTERS/Paul Hackett

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 龚芳/徐文焰/陈宗琦

路透伦敦7月10日 - 伦敦金属交易所(LME)锡价本周转呈逆价差。

指标现货锡与三月期锡价差周三收盘为每吨逆价差54美元，为去年第四季以来最高现货溢价水平。

锡身为LME流动性较差的基本金属之一，加速由正价差转为逆价差。

但锡市确实很吃紧吗？

期锡在6月底触及六年低位13,365美元，目前则低旋于14,000美元附近。

确实，由中国股灾所引发的恐慌情绪，锡金属亦未能幸免于难，但早在过去两周的市场动荡之前，锡的表现在LME核心金属当中早就敬陪末座。

在缅甸意外一跃成为锡的一大新供给来源后，锡价早已受到利空因素所夹击。

因此，目前情况是否确实有所改变，抑或伦敦锡市只是太过于大惊小怪？

LME锡价差及注册仓单库存图表：link.reuters.com/quk25w

**库存压力**

LME锡库存稳步下降，也难免会反映在价差的变动中。

今年迄今，LME锡库存已下降5,055吨至7,080吨，降幅达42%。

更有象征意义的是，空头希望展期的仓位仅有6,025吨。

如此低的库存水平以往都伴随着价差收紧。

鉴于实货流动池水位偏低，在LME仓位报告中却未明显出现作多现货-期货价差的投资者身影，的确令人感到意外。

或许这就是近月合约没有遭遇逼仓的原因所在。当然，收紧趋势集中体现在8-9月价差，截至周四的逆价差为30美元。

市场8月合约的仓位情况看上去更有意思，光是一家大型多头就持有了相当于未平仓合约总量30-40%的多头仓位，约合2,800-3,800吨；作空的投资者则有六家。

看起来好像是那些空头中的一家或几家抢先采取了行动，无疑是受到库存下降的影响。

**印尼情况迷离**

另一个该注意的很可能是印尼，该国为全球最大也是最难以预测的锡出口国。

印尼的锡生产商理应限制出口以支撑价格，但如果没有注意到这项规定，并不会受到处分。

目前出口商的出口量相当高。6月的总出口量8,337吨为今年至今最高，1-6月累计出口量39,356吨，也仅比2014上半年略低两千吨左右。

此中的差别可归因于今年印尼对焊锡与“锡制品”的出口限制，这些都是印尼当局为了Bangka与Belitung岛上散乱无章的小生产商挹注一些订单所做的努力。

锡锭的出口量实际上高于上年同期水平，这意味着印尼最新的支撑价格计划已证明成效不彰，与之前诸多拉抬价格计划的结果如出一辙。

印尼当局可能会推出更多举措限制出口，而非仰赖自愿抑制产量。

8月起，最新的一系列官方出口规定，将持续扩大至检查实际的采矿执照与采矿活动，很多较小的生产商可能无法通过这样的检查水平。

今年上半年畅旺的出口量，反映出这类生产商趁着还能出口时尽可能让库存出口。

这样的情势可能在8月改观。尽管印尼出口商对于因应官方各式各样的限制很有一套，但接下来可能并非如此。

**市场新参与者**

诚然，印尼今年迄今出口量与LME库存下降的趋势并不一致。

而且，中国对锡的进口需求仍在下滑，这几年来向来如此。

中国2015年前五个月净进口锡3,076吨，反观2014年同期则为3,683吨。

中国自缅甸进口原材料的势头依然旺盛。缅甸于2013年首度跃身为中国炼厂的供应国，原材料进口持续增加，尽管各方怀疑当地锡矿业的可持续性。

然而，多亏了缅甸，中国目前显然更加接近自给自足的状态。中国为全球最大的锡生产及消费国。

而中国锡市也有了另一番新风貌。

上海期货交易所于今年3月首度推出中国期锡合约。值得注意的是，尽管LME锡库存持续下滑，但上海期交所注册的锡库存却持续增加。

上海期交所锡库存上周再增加1,032吨。

**期货回归？**

印尼出口稳定、加之中国进口需求不旺且有形库存增加，都意味着锡供应不致出现短缺。

由此看来，LME价差的突然收窄，可能不过是LME锡市这个规模较小的市场中，一次仓位调整过程。

而且未来这一趋势可能还会持续一段时间，因为暂时还没有促使空头回补仓位的价格诱因。而当他们回补仓位时，当前紧窄的价差水平可能比较有利，特别是如果再赶上印尼8月开始限制出口的话更是如此。

更具结构性的改变可能也在出现。

不久以前，唯一能交易锡的市场只有LME。现在又新增印尼和中国的两个交易所。

这两个新的交易市场尚处于发展初期，LME仍决定着全球锡参考价。

但未来将如何却不一定。LME能否仍是市场中过剩锡供应的最终去处也未可知。

近来留在中国的锡有所增加，而上海期交所推出期锡合约，或许会巩固这一趋势。

对于LME来说，要想从不断发展的亚洲市场吸引到足够的锡以确保交割，就必须提供力度更大的鼓励措施。

本周出现的逆价差格局为LME空头敲响了警钟，或许也预示着未来的库存走势。(完)

(译文审校 李婷仪/艾茂林/李爽/徐文焰/许娜)

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