《HOME专栏》排队现象有所缓解 LME仓库布局相应改变

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home；编译 王丽鑫/孙国玉/张明钧/陈宗琦

最近有关伦敦金属交易所(LME)仓库排队提货的消息不那么多了。

但在底特律和弗利辛恩(Vlissingen)仓库，铝出库排队现象并没有消失。

截至上月底，底特律出库等待时间仍为328天，弗利辛恩则要327天。

但饱受制造业用户抨击、以及大西洋两岸监管者压力的LME似乎终于找到了正确的举措，以控制住排队问题。

这两地仓库等待铝出库的长队在过去几个月逐步缩短，很多批评人士情绪得到安抚，认为明年5月左右，等待时间将在一系列新规定调整的作用下降至50天的目标门槛以内。

按照对排队现象解决后的预期，LME仓储系统布局已经开始改变。

仓储单元数量已经在减少。目前有621个仓储单位(不计钢铁存储)，为至少五年来最低。

这简单明了的反映出LME将多少数量的金属强行推出交付系统。基本金属的总注册吨数从2013年中的峰值760万吨降至目前的480万吨。

仓库经营者的组成也迅速改变，其中一些较大的参与者大幅缩小版图，新企业趁机试图进入。

这仍是过渡阶段。

至少目前为止，实货交易商嘉能可旗下的仓库运营商Pacorini Metals仍占据主导地位。

**Metro的起落**

LME仓储的排队风潮是Metro International的杰作。Metro在LME底特律仓储方面一度拥有近于垄断的地位。

全球金融危机之后，曾有大量的铝流入底特律仓库。铝入库时是蜂拥而入，出货时却变成了涓涓细流，时机正好碰上库存融资业者打算把更多仓位移往成本较低的交易所以外仓储点。

LME缺乏效率的陈规被Metro巧妙利用。2010年高盛收购了Metro，并将Metro的那一套玩得炉火纯青。

目前高盛已将Metro出售给了Reuben brothers，而LME底特律铝库存也由峰值降至低谷。

在这之后，Metro的LME仓储业务已经远不如从前，其目前正运营的有66个仓储单元，而一年前有93个仓储单元，2013年时有105个仓储单元，几乎已经退出纽奥良及马来西亚巴生港(Port Klang)。

这不是说Metro就此平淡地没入Reubens物业开发投资组合之中，Metro在LME仓储方面的力量依然不容小觑。

LME的7月报告表明，Metro上个月在韩国釜山的仓储接收的金属库存为73,725吨，证实其为今年早先铅库存大增的主要受益者。

更为戏剧性地缩减LME仓储业务的业者，还有托克(Trafigura)旗下的Impala Terminals。

Impala曾尝试在安特卫普复制Metro的出仓排队经验，但是并未成功，其仓储单元数量已经从两年前的41个减少至仅仅九个。

摩根大通去年出售给摩科瑞的Henry Bath虽未参与出仓排队热潮，但其在LME的注册仓储单元数量也在过去逾12个月的时间里减少了21个，至49个。

**老面孔新业务**

在这类知名业者退出之际，其他业者正拓展其在LME仓储业务。

贸易业者来宝集团旗下的物流事业Worldwide Warehouse Solutions (WWS)持续稳定拓展业务，运营的仓库数量从两年前的13个提高至24个。

在起先打进Metro的大本营底特律之后，WWS又攻进了Pacorini在弗利辛的堡垒，目前在弗利辛运营七个仓库，截至上月止存放金属数量为37,118吨，其中大部分是铅，和Metro在釜山受惠于库存转移的情形相同。

巴西投资银行业者BTG Pactual旗下的相关业务也持续增加，过去一年内就增加了10个仓库，其中有九个是在鹿特丹。

但或许最引人兴味盎然的，是两个LME仓储行业旧面孔的到来。

原本的Pacorini集团在2010年将LME仓储业务出售给嘉能可之后，如今又已回到LME仓储市场，过去一年开设了11个仓库。

为了不与Pacorini Metals产生混淆，如今经营该事业的公司名称是B. Pacorini SRL，在三大主要地区都有业务，欧洲的仓储点是设在安特卫普及西班牙，亚洲则是设在釜山及光阳(Gwangyang)，美国则是位于纽奥良。

在此同时，Metro的原始团队主管Bill Whelan也开始悄悄地扩展其新业务ISTIM Metals。

ISTIM目前在底特律经营两个仓库，过去12个月则是在纽奥良开设另外五个仓库。

主要运营商在LME仓库的市占图表：link.reuters.com/fug45w

主要运营商的LME注册库存的占有率图表：link.reuters.com/zeg45w

**龙头地位难以撼动**

然而有两大业者仍盘据着LME仓储业务的山头。

LME仓储业务元老级业者C. Steinweg所运营的仓储数量仍远高过其它任何一家业者。过去几年该公司已经明显削减及更换其投资组合，但到最后注册仓库数量仍净增加12个至现有的179个。

Steinweg的仓库数量或许高过Pacorini Metal，但后者储存较多的金属。

截至上月底，Pacorini Metals储存LME全球物流体系的金属达到56%，包括储放在弗利辛恩多数为铝的1.74吨金属。

实际上，Pacorini Metals、世天威(Steinweg)、 Metro以及Henry Bath四大巨头持有的登记金属约达94%。

在这种强者独占的态势下，其他业者的势力正在减弱；比如荷兰Moerdijk港的小型业者Independent Commodities Logistics如今虽持有具仓单的金属，但截至上月底仅持有相对微不足道的3,064吨。

**大排长龙缓解之后**

但真正的竞争几可确定发生在LME主要库存区域之外。

其中Metro与Pacorini Metals正在出仓大量铝金属，以因应LME减少排队情况的规定。上月，两家公司在底特律与弗利辛恩共出仓157,405吨铝。

既然目前LME已停止这种类似旋转木马的游戏--金属出仓、在同一地点更换注册仓单、然后重新取得注册仓单；这表示许多金属正在寻找新的仓储地点。

Pacorini集团与ISTIM这类老江湖，当然已经察觉到此一契机，可能准备摩拳擦掌争夺这类较廉价的非交易仓储需求。

某种层面来看，逐渐增加的运营商将乐见LME的消息--LME希望让自身网络更具竞争力，尤其是极高的库存水平以及与非交易关税相关的出仓费用。

但目前的演进情形是，登记的库存正流向较便宜的仓储体系，非交易仓储空间出现竞争，也产生一些难解的中长期问题。

LME多管齐下对抗仓储大排长龙问题，可能产生的副作用一直令人担心--由于较高比率的金属库存储放在数量无法得知的仓储业者手中，可能导致LME的实货交易功能降低。

如今，这样的顾虑看来并非杞人忧天。

不过，排队情况得到缓解之后，LME将目光放在高额的交易库存成本上，有意缩窄价差。

如果LME能够打破强者掌控的局面，尤其是Pacorini Metals，则将不乏小型业者准备加入这场战局。

但这仍是个大问号，尽管一切迹象显示金属仓储的整体局势，已经开始适应排队情况解除后的局面。(完)

(译文审校 高琦/许娜/龚芳)

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