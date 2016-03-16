《HOME专栏》3.17万吨LME铅库存神秘事件

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 张若琪/汪红英/许娜/陈宗琦/刘秀红

路透伦敦3月15日 - 幽灵库存是每位分析师都会遇到的烦恼。

大家都知道，实际存在的金属始终多于交易所库存。但到底多出多少，只能全凭推测。

幽灵库存是铝市场的特色。打压铝价的并非伦敦金属交易所(LME)仓库中的290万吨库存，而是LME仓储之外的好几百万吨铝。

锌市多头也屡被新奥尔良突然冒出来的幽灵库存打得措手不及。长期以来，当地的锌时而在LME仓储之内，时而在其之外。

但最近LME铅市场发生的事件，让幽灵库存来到全新的高度，因为有3.17万吨本应在交易所仓库的铅，似乎根本就不在那儿。

即便这些铅的实物确实在荷兰弗利辛恩(Vlissingen)港，但肯定不在LME的电子仓单系统里面。

对于LME称为“报告错误”的这个现象，几乎没有什么强烈反应。

或许那是因为，随着拿库存来融资者和仓库运营商对基本金属库存的争夺，交易商对大量金属在LME仓库进进出出已习以为常。

然而，有迹象显示，那些幽灵铅库存，确实对LME铅合约价格形成有所影响。

这或许表明，交易所库存变化并未变得完全无关紧要。

**计算问题**

LME在3月8日向会员发布一份通知，警告称将于次日伦敦时间0900公布的每日库存报告将显示，弗利辛恩的31,700吨铅库存已交付出去。

“请注意这并非实物交割，而是该仓库对稍早报告中的错误进行的修正。”

这并不是说，市场可能花了很长时间才发现，某一个交割日的数据如此高可能有点问题。

仓库运营商一直将交易所的每日最低交割需求作为最高要求，目前最高的交割要求是4,000吨，而这仅针对弗利辛恩的Pacorini，因为该公司有太多的铝库存等待交割。

但有人计算出最初的“流入”数据有差错吗？

这批“流入”的铅被重复计入，因为这批铅分两次出现，一次是在2月17日LME库存报告中出现的18,425吨，另一次是在2月19日报告中出现的13,275吨。

这是自2015年6月以来弗利辛恩首次流入大量铅库存。2015年6月有36,500吨铅进入由Worldwide Warehouse Solutions (WWS)运营的仓库。WWS是来宝集团旗下的物流子公司。

从LME最新公布的运营商库存月报来看，WWS似乎是上月31,700吨幽灵库存的“接收者”。

2月弗利辛恩的另一批入库活动，是Pacorini旗下仓库有85,100吨铅生成仓单，这个数字恰好与上个月生成仓单的铝库存规模相同。

由此推断，分别有两批金属流入，其一是流入Pacorini仓库的铝库存，其二是“进入”WWS仓库的铅库存。

目前，还无法知晓这个错误是如何产生的。

显然，很难忽略掉进入库存的31,700吨铅。但将这些铅实际计入LME仓单，也就是将他们归入“入库”一栏，只需在这些金属到位后，敲击一下键盘就可以完成。

当然在这一案例中，是敲两下键盘完成的。

**一个正确(或错误的)引导指标？**

对铝而言，“入库”31,700吨几乎不会被注意到。

但对铅来说，这相当于LME库存在原有的182,225吨基础上增加17%，这可不是个小数目。

的确，LME铅市出现了一定比例的异常库存，主要归因于去年3月开始的一场仓储之战，当时一天的注销仓单量就高达98,350吨。

其中的部分铅最终进入弗利辛恩的WWS仓库。另一批50,000吨铅则进入Metro在韩国釜山港运营的仓库。

不过这样的情况并未持续太久。Metro储放在釜山的吨数，已从2015年7月底的75,200吨，滑落至今年2月底的仅10,950吨。

这种你来我往的游戏，使得LME库存变动对价格造成的冲击大幅降低。实际上，它们多少会有误导效果，而非价格的引领指标。

但如果细看两起LME报告出错那段时间的价格走势，就会发现市场其实有所反应，尤其是2月17日这天。

(原始流入时铅价图表：tmsnrt.rs/1RjI9vg)

在每日库存报告于0900 GMT公布后的10分钟里，LME三个月期铅下跌16.50美元至每吨1,768.50美元。

2月19日LME库存公布时也发生类似情况，不过反应较为温和。

其中的因果关系几乎无法证明，尤其是因为铅价已从年内至今的高点每吨1,865美元一路下跌。

不过次要的证据倒是不少，至少2月17日铅价下跌当天，铜价大涨是不争的事实。铜往往是LME市场诸多金属走势的先锋。

此外，在期铅以收盘价计算下跌达120美元的一周期间，遭遇双重打击的铅似乎出现大量流入LME体系，这纯属巧合吗？

那一整周期间，LME铅库存从年初的净减少状态转变为增加10,250吨，然后变为净增27,525吨。

这种转折是否影响了市场人气呢？当时LME期铅进一步下滑，2月25日触底1,679美元，之后反弹。

LME库存变动会不会对程式交易决定产生影响呢？这一点也并非完全不可思议，因为众所周知，一些基金已经将这些变动数字纳入其交易算法中。

**谜团**

除了3月8日简短的会员通知外，LME没有任何进一步表示。

但是几乎可以肯定的是，LME正在进一步调查3.17万吨幽灵铅库存的谜团案件。

经过出库排队长龙风波，以及随后对LME仓储模式的监管改造后，现在对LME而言，库存和仓储算得上是敏感话题。

而且即便在当前幽灵库存出没的时期，完全错误的库存波动至少也需要加以解释，并在必要时予以惩罚。

因为目前而言，这一整个事件所传递出的信息是，LME库存与价格形成尚未完全脱钩。

一些投资人、甚至一些程式交易，似乎确实对库存波动做出反应，尤其是如果库存波动幅度较大而且出人意料。

而对于LME或者弗利辛恩港那名粗心交易员来说，这实在不是他们希望得到的好消息。(完)