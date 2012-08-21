《Home专栏》LME金属库存打破正常季节模式之原因

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 张涛/丁琦/王冠中

路透伦敦8月17日电---正值8月中旬,此时北半球制造业活动通常减少,而伦敦金属交易所(LME)的夏季交易活动也会下降.

欧洲徘徊在再度陷入全面衰退的边缘.美国经济也无精打采.而作为金属需求增长引擎的中国也力不从心,面临出口需求下降和建筑业持续放缓的局面.

在季节性与结构性需求疲弱的双重打压下,金属价格全面受挫,铝、镍和锡等金属目前已跌到了成本线以下.

但LME库存似乎是另一番景况.从此图(link.reuters.com/ned22t)来看,与前几年相比,注销库存的绝对数量及其与总体库存的比率都处於异常高的水准.

准备用於实际出货的LME金属库存数量,至少在理论上应该是反映现货需求情况的指标.市场中的这些库存,是应对实货市场需求变化的最後手段.

这通常意味着北半球炎热夏季期间注销库存数量极低.

但今年却不是这样.这是怎麽回事呢?

**多头信号?**

某些情况下,注销库存量很大可能提供一个准确的信号,反映全球市场的现状,不只是LME市场.

以锡为例.

今日注销库存数量是6,055吨,占总体注册库存的52%.

这是LME基本金属中的最高比率.这也是锡市场至少10年来的最高水准,从吨数和比率来说都是如此.

但LME金属这种前所未有的较高注销库存水平,并非毫无理由.

印尼是全球最大的锡出口国,由於最近价格低迷促使印尼本地生产商削减产量和销售,该国的供应越来越成问题.

与此同时,据称中国着眼于提振进口,正在加快购买步伐.

中国是全球最大的锡生产国和消费国,但对於国内的部分炼厂而言,目前较低的锡进口价格,或意味着进口比实际生产的成本更低.

铅的情况也类似,铅市接近供需平衡且大量全球库存位於LME的仓库中,在2011年的多次现货日挤仓後,铅市出现回落.

目前的注销仓单比率为17%,确实比过去四年要高.但相比过去几个月并不算太高,且与场内和场外库存分布的整体趋势相符.

**扭曲的信号**

镍和铜等品种的情形较难解释,但一次性因素可能在其中发挥作用,比如LME注销库存的信号作用被扭曲.

镍的注销库存在周一(周二公布)触及15,630吨的多年高位,尽管在今天早上的库存报告中该数据降至14,184吨,以任何历史标准衡量,都处於极高水准.

不过在这个市场中,几乎所有分析师都认为,鉴於不锈钢行业终端需求的疲弱,镍市结构性供应过剩的局面短期内很难改变.

但高企的注销库存,主要源自本周稍早注销的5,412吨镍饼库存.

这种属於比较高级的镍.其他大多数LME库存都是商品级的镍全板阴极板.

上述镍饼库存的注销对LME库存的影响,可能称不上是市场短缺的信号,而更多的是战略性的溢价操作.镍饼库存的注销比率非常之高,目前达到48%,很可能是非常有力的支持证据.

铜市一向被视为具有很强的季节性,以至于国际铜业研究组织(ICSG)需对其市场供需平衡估计作季节性调整,其他类似金属的统计组织则无需这样做.

在2008至2012年之间,8月中旬的铜注销仓单比率从未超过7%,但目前却高达16%.

但和铅的情况类似,是属於整体趋势的一部分.

7月初以来注销仓单的情况很活跃,LME库存在同期间稳步下滑.

在这部分,遭扭曲的情况是来自跳过LME体系,直接流入上海保税仓库的库存.

存放在上海保税仓库的库存规模没有确切的数据,但最新的小道消息指出,可能高达60万吨,是LME库存的两倍有余.

市场还在力图填补历史赤字,而上海的吸纳效应扮演了降低其他地区供应的角色,使得LME铜库存偏低,对LME库存的需求仍持续.

**错误讯号**

锌和铝实货需求和大规模注销库存之间的关系几乎完全崩解,两市场均苦於创纪录库存和结构性生产过剩.

锌消仓规模在13.04万吨,相当於整体库存的13%.该金属过往在8月中都有大规模注销库存的纪录,不过今年的13%比率仍比过去四年高.而且过去四年也都没有出现供给短缺的情况.

然而,现在库存都集中在一个地点--纽奥良,这里是仓储业者争夺过剩供应和租金收入的重地.其中兵家必争之地当然就是铝市场.

铝金属注销库存量目前在170万吨,低於过去四年的水准,也低於上列图表中显示的规模.

融资需求和仓储竞争是推动大规模注销库存的两个因素.制造业需求屈居第三.

这也造成了底特律和荷兰Vlissingen仓库注销仓单活动大排长龙的情况.

**形势转变**

问题在於,铝和锌的库存活动是否已经影响到其他金属,迫使"正常"模式出现转变.

锡就是很有意思的例子.

就算接受有这麽多金属等着注销仓单背後的原因,但大家采取先发制人的注销仓单行动,难道只是因为担心出货情况吗?

LME系统中的锡库存大多集中在马来西亚的柔佛(Johor),该地目前有46,400万吨铝和23,375吨铅等着运出.

LME会针对镍和锡采用新的出货率,但要等到明年.在那之前,要是几个月後会有需要LME金属,不妨就提早注销仓单.

若这是锡市场的状况,铜和铅市场是不是也一样呢?

这样的行为模式改变,大概就说明了为何所有LME注销库存的情况异常的高.

话说回来,大规模注销仓单或许真的是显示出强劲需求和全球基本金属市场紧俏的情况.

真的是这样吗?你觉得呢?(完)

--译文审校 沈以文

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