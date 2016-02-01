《HOME专栏》基本金属价格何时止跌？多数分析师看好本季

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 戴素萍/李春喜/杜明霞/李爽

路透伦敦1月29日 - 基本金属的跌势何时停止？

基本金属几个月来跌跌不休，以铜来说，甚至是数年来都在下跌，而且大多数的基本金属在2016年的头几天已挫跌至新低。

由于中国经济遭遇波折、新兴市场蹒跚，以及全球股市走跌，当前的总体经济一面倒地黯淡。

我们的绝望还没到顶吗？

据本周接受路透调查的大多数分析师的看法，答案是肯定的。

预估中值大都预期，基本金属的价格将在本季触底，然后才会开始再度走升。

一些金属的表现料比其他金属要好，镍和锌料从当前水准大幅回升。铝最不受青睐，因为有结构性产能过剩和高库存的拖累，这种情况并不令人意外。

当然，提出预测的32位分析师中，有一些持相反意见。

摩根大通站在超级空头阵营，看空铜和镍的表现。其对铜价和镍价2016年的预估是所有预测中最低的，并预测2017年价格还会下跌。

麦格理银行对未来两年的铝价也持相似看法，认为不会复苏，Oxford Economics对铅的前景也持同样看空观点。

但多数讯息似乎是，当前已经非常接近底部了。

2016和2017年价格预测与1月28日价格对比图表：tmsnrt.rs/23xz3Vg

2016年季度价格预测与1月28日价格对比图表：tmsnrt.rs/23xzmiF

**镍价回弹？**

相对于周四伦敦金属交易所(LME)的现货结算价格，镍价被视为最具反弹潜力。

分析师预测中值为，今年第四季现货镍价反弹逾20%，明年将反弹近40%。

这不是一个令人毫无任何意外的预测。镍比任何其他金属都跌得狠，甚至低于2008-2009年全球金融危机时的低点。

随着因价格因素而关闭的矿场越来越多，尤其是在澳洲，分析师的预测中值显示，今年和明年全球精练镍市场或分别出现31,000和34,000吨左右的供应缺口。

摩根大通和INTL FC Stone是唯一持不同看法的机构。两家机构均预测明后两年镍供应过剩，摩根大通的预测尤其偏空，预测明年现货镍均价为每吨7,000美元，比给出第二低预测的ICBC Standard Bank还要低整整2,000美元。

**市场供应短缺**

根据预估中值，锌、铅和锡在2016年和2017年都料出现供应短缺。

未来两年时间，锌料是继镍之后，升幅第二大的金属。分析师预估中值为，锌价在两年内将从当前水准上涨近25%。

已经有实质迹象显示，锌原材料市场正在收紧，其中包括矿山关闭以及价格相关的减产。

中国冶炼厂承诺今年削减50万吨的产能，其影响已经在中国精炼锌进口大幅上升中体现出来。

尽管根据分析师预估中值，今明两年铅也将出现供应短缺，但对铅的乐观看法却不如锌。

事实上，未来两年铝料是表现较差的唯一金属。

锡价升幅料位列第三，明年锡价预估中值为平均每吨16,000美元，较昨日LME结算价上涨15%。

**铜走势料缓慢**

铜走势将非常缓慢。

今年第一季铜价预估中值为每吨4,512.50美元，低于周四现货结算价，预计只有铝本季表现会比它更差。

之后，铜价在2016年余下时间及2017年料逐步反弹。对明年铜价的预估中值为5,182美元，较当前价格涨14%。

有意思的是，分析师对于市场供需差额的看法存在巨大差异。

分析师预估中值为，今年供应过剩15万吨，但预估值从短缺31万(凯投宏观)吨至过剩31.6万吨(摩根大通)不等。

而对2017年的预估差异更大，但似乎普遍认为供应过剩的幅度较小，预估中值为过剩6万吨。

凯投宏观继续看多铜市，预计2017年有28万吨的供应缺口。摩根大通仍看空，预估过剩44.7万吨。只有瑞士宝盛集团的看法比摩根大通预估更为偏空，认为将过剩45万吨。

**铝矿不受青睐**

目前铝矿获得最不受青睐基本金属的不光彩殊荣。

各界对于至今年第三季的铝均价预估中值，仍低于昨日的LME结算价。

尽管明年铝价料将走升，但还其落后于其他基本金属。2017年铝均价料为每吨1,600美元，这表示只较目前水准上5%。

铝矿面临了结构性产能过剩、产量太多及高库存的问题，因此前景不甚乐观。

只有两位分析师认为，今年不会是供应过剩的一年，只有一位分析师(来自工银标准银行)预测明年将供不应求。

然事实上，即使铝价未来两年料将回升，涨幅也是少得可怜，这对于整体氛围而言有着指标意义。

本次调查有一些值得注意的异议，但显而易见的是，大多数的分析师认为目前正处于或接近价格低位。

从这里开始，唯一的方向似乎是往上。但对许多基本金属来说，这将是漫漫长路，对铝来说，更是漫无止境。(完)