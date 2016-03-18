《HOME专栏》矿业渐入萎缩期 为什么矿商没能预见到？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 刘秀红/汪红英/徐文焰/戴素萍

路透伦敦3月17日 - “为什么没人预测到？”

对于衍生品世界中一个毫不起眼的部分竟能引发一场全球金融危机，英国女王伊丽莎白在2008年11月如是反问伦敦政经学院教授Luis Garicano，道出了她作为一个外行的震惊。

现在不妨用类似的问题来反问一下全球的矿商。

他们之前曾笃信大宗商品处于“超级周期”，到头来却只看到周期的“超级”部分在他们眼前土崩瓦解，如今为了挽救捉襟见肘的财务状况而忙于四处灭火。

他们似乎根本没有预见到这一天的到来。

但是，如果你相信必和必拓(BHP Billiton)BHP.L(BHP.AX)首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)所说的，他们当初也同样没能预见到矿业繁荣期的到来。

本周稍早在墨尔本的《澳洲金融评论报》商业峰会上，麦安哲承认，中国经济在本世纪初期的崛起“无论规模和速度都让我们没有想到。”

“面对我们这个时代最强的大宗商品繁荣期，很多人(包括必和必拓在内)都没有做好准备。”

未能预见到荣景之后，他们也没有预测到萧条的到来。

“尽管必和必拓预测到了暗示繁荣时期结束的趋势初现，但当一切成真时，我们没想到回是如此猛烈和迅速。”

正因为如此，在当前这个不光是荣景不再，而且实际上正在萎缩的市场中，必和必拓和其他主要铁矿石生产商被迫加入“看谁坚持到最后”的消耗战。

但是，为什么没人预测到呢？

**房地产泡沫**

答案或许至少在一定程度上要追溯到英国女王提到的那个经济问题。

原因不仅在于2008-2009年全球金融危机的影响依然还在，央行仍在“不计代价”地实施干预来支持依然举步维艰的经济。

还因为当前中国经济“放缓”的根源正是当年美国过度抵押的房地产市场崩溃。

当时面对从金融危机演变为制造业危机所引发的出口冲击，中国政府推出了规模空前的一揽子刺激措施。

这一巨额刺激措施的两大支柱是基础设施建设和楼市。

美国地质调查局(USGS)的数据显示，仅2011、2012和2013年三年，中国所消耗的水泥就达到66亿吨，而美国整个20世纪消耗的水泥总量为44亿吨。这是一个令人咋舌的事实。

铁矿石、钢铁、铜和你能想到的其他所有工业商品亦是如此。

中国政府的紧急措施在短期内取得了成功，不仅让自己免于像其他地方一样出现崩溃，还支持了澳洲和巴西等依赖大宗商品的经济体。

但刺激措施的长期负面影响逐步显现，正是这导致了“超级周期”的“超级”部分消失不见。

中国在很短的时间内盖了太多的楼宇，尤其是在规模较小的新城。为了满足难以持续的建设速度所带来的材料需求，钢铁等工业行业新增了太多的产能。这场信贷盛宴还堆积了太多的债务，而债务的质量往往不太可靠。

简单地说，美国的房地产泡沫在中国引发了另一个泡沫。

正是中国挤出房地产泡沫，导致全球金属生产商正遭遇猛烈冲击。

中国政府已明确表示，预计房地产商在开发新项目之前将要去库存，特别是在主要城市以外地区。而去库存可能经历漫长的过程。

麦格理银行分析师估计，中国建筑业钢铁使用量在2013年达到顶峰，2020年之前将下降20%。

**业务一如往常？**

直到大宗商品荣景戛然而止，所有人才恍然大悟，原来早就有各种警示讯号出现。

美国楼市崩盘前，预示市场崩溃的信号隐藏在各种衍生品市场的数据表格中。但这次中国的情况却不同，那些较小城市遍布大量刚刚建好却又被诡异荒弃的楼盘，楼市崩盘的信号昭然若揭。

那么，必和必拓等企业怎么就没有看到呢？

或许很大部分原因在于，2009-2013年的建筑业繁荣看起来像是危机前强劲势头的延续。中国在2009年之前迅速推进工业化与城镇化，惠及建筑行业。

中国政府并未改变经济策略，只是加快了实施。

对外界而言，中国经济只是因为全球金融危机而短暂停顿，然后一切又恢复如常。

较长期趋势线的形状可能已改变，短期内走势可能有所加剧；但业界普遍认为整体趋势依然未变，这就是为什么必和必拓等矿产商预测中国的钢铁消费量会在下个10年的某个时候触顶。

但中国那些幽灵城市的照片告诉我们，一切并未恢复如常，即便是以中国的标准衡量也是如此。

正如麦格理所说，中国的城镇化搞砸了。

“尽管开发商和当地政府因预期会有新一波的人口流动，而在各省兴建制造重镇，但事实上，中国的发展就像其他经济体--随着服务业迅速发展，最大型的城市强劲增长。”

**做好本职工作**

如果中国的城镇化政策错了，那么全球的矿商就会对自己高估中国控制经济的能力感到内疚了。

双方都误判了危机的深远影响，以及北京当局舞动的双刃剑有多锋利。

当发生最初的金融崩跌时，所有牵扯其中的人都认为情况会跟往常一样，而且大家将竭尽所能地挽救，以必和必拓及其铁矿石同业的情况来说，这意谓着它们将尽可能提高自己的效率。

Garicano不久后在英国卫报社论中写道，“我告诉英国女王，情况之所以失控的原因是，在每一个借贷环节工作的人们，都继续汲汲营营地做着他们受雇之事。”

他并称，分析师一直发出警讯，但却受到集体迷思所蒙蔽。

大宗商品分析师发出大量警告，尤其是那些曾经在中国鬼城待过的分析师。

好日子将会再次到来。只是不要预期全球矿商会见到好日子来临。(完)