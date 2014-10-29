《HOME专栏》Century矿多运营一季 又一次动摇锌供应短缺论断

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Home；编译 张涛/洪曦/朱晓军/许娜
路透伦敦10月28日 - 香港上市的五矿资源(1208.HK)在10月16日公布第三季财报时，证实其澳洲大型Century锌铅矿将在明年第三季关闭。
1999年开始运营的Century关闭一事早在预料之中。实际上，此事已成为锌市看涨的标志。随着全球一些最大矿场的自然寿命终止，锌市正在从结构性供应过剩转向供应短缺，分析师预测锌市前景看多。
因此，你可能认为分析师会对Century关闭得意洋洋，因为这个看多前景的另一个关键要素已经具备。
但他们可能高兴不起来。实际上，五矿资源的声明已引起大家三思。
这是因为，五矿资源的Century锌铅矿将比预期又多运营一个季度。这听起来没什么大不了，但却足以干扰多数分析师对于明年锌供需状况的计算。
这也是一个及时的警告，表明锌市亮丽的看涨前景可能并不如看起来那么可靠。
**苟延残喘**
Century不会是第一家努力活得比预期更长的锌矿。
由于运营商总能设法在矿场寿终正寝之前多开采出一点儿，所以炒得沸沸扬扬的锌供应紧张局面过去几年推迟了多次。
Century也置身其中。本月稍早停产声明发布之前，仍有相当多的人无法确定其关闭的准确时间。
现在一切已是水落石出。不过，时间还是要比多数预期更晚一些。
这并非是什么伎俩，只是五矿资源的一个正常做法，就好像其他任何一家矿企一样，它们都希望在老旧资产最终退出舞台之前，实现价值的最大化。
五矿资源执行长Andrew Michelmore解释称，推迟关闭Century很大程度上是因为天气的关系。气候干燥使得Century的一个区域可以增加采矿作业量。之前的雨季曾造成作业不稳定。
对于大部分矿山来说，一个季度并不会产生太明显的区别。不过，由于Century的规模实在太大，这会意味着产量大幅多于预期。根据最新指引，增产的锌精矿规模约在35-37万吨之间。
麦格理银行分析师表示，这足以“推动明年的锌精矿市场供给状况从短缺切换至平衡。”
**市场反应**
市场已经在对预期的转变作出反应。不过，这一反应并未体现在精炼锌的交易地点--伦敦金属交易所(LME)，而是发生在原材料市场上。
锌加工费(TC)是冶炼商向矿企支付的精矿费用，作为衡量原材料供给状况或其他方面的敏感指标。
市场原本估计明年锌加工费将低于今年的指标水准每吨223美元，因冶炼商争抢日渐减少的原材料。
但麦格理表示，情况已经发生了变化。
Century已经修改了指引，“...大多锌精矿生产商都预期加工费将会上涨，从我们了解到的情况看，预估介于每吨240-260美元之间。”
麦格理也调整了对加工费的预估，原来预期2015年合约加工费会跌至210美元水平，但现在预计升至“每吨至少240美元”。
**转向供应不足的时点不断改变**
这并非是说老矿山不会关停。Century就是反例，证明它们最终都难逃关停命运。
但Century延迟关停的意外消息传出之际，分析师正开始更加认真地探讨锌市场何时转向供应不足。
与上文提到的年度合约加工费相反，现货锌加工费一直在上涨。实际上，来宝集团分析师Duncan Hobbs上周在LME研讨会上表示，现货锌加工费接近五年高点。
这意味着市场原材料供应充足，很可能库存也很充裕。
渣打分析师Nick Snowdon预计，中国拥有120万吨锌精矿库存。
这是个巨大的数字，相当于Century明年预估产量的三倍，而且意义重大，因为一旦锌原材料市场出现供应不足迹象，理论上中国庞大的锌冶炼业会首当其冲。
“即使我们预估过高，重点是Century在2015年第三季的关停计划不应该成为中国供应马上收紧的催化剂。”
**是否短缺，难以判断**
考虑到国际铅锌研究小组(ILZSG)刚刚预计，全球精炼锌市场今明两年将分别出现40.3万和36.6万吨供应缺口，以上这些观点看来可能只是理论上的假设。
由于外界早已预期今年镀锌钢铁对锌的需求旺盛，尤其是在中国，因此这并不完全是空穴来风。
不过，中国的工业引擎正在放缓，而且正如来宝集团分析师Hobbs在LME研讨会上指出的那样，精炼锌实货溢价近几周一直在下滑。
此外，如果进口到中国的锌都流入保税仓库，作为影子融资的担保品，而不是流向制造商，那么就可以把ILZSG的计算结果抛之脑后。
“隐形”库存是所有预测者的软肋，尤其是在青岛港丑闻之类的事件爆发，并引发大规模削减库存之际。看看镍市吧，由于该金属从中国回流到LME仓库，镍市今年初的涨势消逝。
锌市可能将开始赴镍市后尘。中国9月锌净进口量为3,400吨，创2008年12月以来最低。
出口、或许应该称之为再出口已然加快。7-9月出口量达56,600吨，为2007年以来最高，当时中国开始对精炼锌征收出口税。
换句话说，表面上精炼锌市场供应短缺，但这可能非常具有欺骗性。如果中国的这种出口趋势延续下去的话，我们可能就会发现欺骗程度有多高了。
对锌市而言，真正的看涨题材通常是、也仍将是市场转为供应短缺。
而这正好因为Century矿多生产一季而再度延后了。(完)
(译文审校 杜明霞/朱晓军)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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