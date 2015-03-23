《HOME专栏》铁矿石市场将更加惨不忍睹

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦3月23日 - 铁矿石市场变得更惨不忍睹了。

根据钢铁指数公司The Steel Index(TSI)的计算，即期交付中国天津港的铁矿石价格(TSI)目前为每吨54.5美元。

这是纪录低点，至少是TSI从2008年10月开始追踪现货价格以来的最低纪录。

这种灾难式的崩跌，完全没有人预料到。

没错，铁矿石价格疲软是意料中事。毕竟，当全球几家最大铁矿石生产商同时将大量新产能上马的时候，价格如何能够不疲软？但没有人预料到会出现这种惨跌。

支持铁矿石生产商信念的两大论点，正在他们眼前瓦解。

头一个论点是，中国的钢铁产量以及随之而来的中国铁矿石采购量，还有好几年的稳定成长美景。

原本预测中国钢铁产量的高峰要到2020年代才会出现，但随着中国铁铁业者面临重重不利因素，这个预测愈来愈显得薄弱。这些不利因素包括房地产领域的钢铁需求放缓、环保污染取缔、以及利润压力沉重。

第二个论点则是，成本较低的新供给将会顺利淘汰掉成本较高的生产商，让市场重回平衡。

铁矿石的三巨头--力拓(RIO.AX)、必和必拓(BLT.L)及淡水河谷(VALE5.SA)，都用这套“成本曲线”的论点来说服股东，为何在中国铁矿石需求明显不稳定的时候，他们还要大幅提高铁矿石产量。

不过这个论点现在也开始显得非常有问题。

正如投行Liberum Capital分析师所说的，成本曲线的问题在于，它最多只能算得上是种估计、非常容易变化、而且拿来预测大宗商品价格的准确性很差。

**谁压平了成本曲线？**

就在八个月前，铁矿石价格刚跌穿每吨100美元的水准，当时麦格理银行的分析师发布一份研究报告，标题颇让人欣慰：“铁矿石有序置换增强对成本曲线的信心”。

但本周的研究报告除了再次降低价格外，标题也悲观得多：“铁矿石：市场效率严重终结”。

问题是，在干预的八个月内，铁矿石成本曲线趋平，现在已经谈不上是曲线，至多也就是有一个温和上行的坡度。

其中部分原因是由于曲线顶端的供应“有效”关闭，尤其是来自中国规模不大的独立生产领域那部分。

这种“摇摆不定”的供应以前也曾因价格疲软退出市场，这就解释了为什么麦格理银行在7月时可以那么自信地断定，“随着价格下跌，供应相对快速地减少，成本曲线数据的准确性已经接受考验和验证”。

但英国CRU商品分析师所谓的“好摘的果子”都已经摘完了。

与此同时，其他生产商一直在削减成本，主要出产国货币贬值和运费下降促进并帮助了这一进程。

综合结果就是，“大家都在做同一件事，净效果就是成本曲线大幅下降，但整个市场的供应变化有限”，麦格理如今也认同这一点。

因此成本曲线已经变形，目前是趋平且偏低，证明了投资机构Liberum所强调的流动力学。

**一场财力消耗战**

但汰弱留强的需求变得更大，特别是因为在力拓增产及Roy Hill新矿预定9月上线情况下，今年澳洲海运铁矿石供给将再度增加。

这也是情况将要变得更惨的关键。

CRU认为，下一波大规模产能关停也必须有中国的份，但由于中国一些成本较高的小产商大都已经消失，这就表示，应该要轮到规模较大的国有业者，或是垂直整合型钢铁业者旗下的铁矿石部门了。

这类的铁矿石供应源可能不是那么容易淘汰，因为除了单纯的成本考量，还牵涉到维持经营的商业及政府策略压力。

在中国之外，铁矿石业者即将面临一场惨酷的消耗战，唯有身怀充足财力的业者才能幸免于难。

“很可能是资产负债表实力，而非成本曲线位置，将最终决定供应源进一步退场的时机，”力拓铁矿石业务执行长哈丁(Andrew Harding)日前在全球铁矿石及钢铁展望大会上表示。

力拓自然认为它同时拥有低成本及足够财力，可以捱过这场价格风暴。但力拓股东如何看待这种新的生存标准，则是另一回事。

**优胜劣汰**

没有终端铁矿石市场来帮助资金紧张的产商。供需只能以足够多的产商被迫退出这种“优胜劣汰”的方式来实现平衡。

价格是实现“优胜劣汰”的机制。这也是之前看涨铁矿石的麦格理刚刚再度下调铁矿石价格的原因，该行已将今明两年的铁矿石价格预估分别下调至每吨54和58美元，同时预计铁矿石价格在2015年第三季度可能降至50美元下方。

企业放血的规模可能会非常大。

例如，Liberum的分析师写道：“如果需求持平的情况持续四年(在我们看来是有可能的)，则已规划的新供应增量将挤出接近7,000万吨的非“四大”铁矿石产商的产能。”

“四大”是当前的“三大”铁矿石产商加上Pilbara区块的新成员Fortescue(FMG.AX)。

Liberum的分析师还认为：“那么很明显的是，在未来24个月内的某个时间，Fortescue和Roy Hill将成为新的边缘生产商。”因为其余的小生产商都将消亡。

如果真如他们所说的那样，则铁矿石将成为大宗商品市场历史上大涨大跌最突出的例子。

如果你生性敏感，那么你或许希望转向下一个篇章了。(完)

(编译 蔡美珍/李爽/汪红英; 审校 孙茉莉/李春喜/王兴亚)

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