《HOME专栏》铁矿石熊市风暴高潮已过？

2012年8月20日在澳大利亚一处铁矿石矿场拍到的鸟瞰图。 REUTERS/Jim Reagan

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 张涛/张荻/李爽/李春喜/龚芳

路透伦敦3月30日 - 铁矿石市场第一季情况不错。

的确，现货铁矿石价格已经脱离3月初创下的泡沫般高位。当时在短短两日就急升了20%以上，达到每吨63.60美元。

中国大连商品交易所巨量交易激发的这种投机性狂涨行情，已经消退。

但按目前每吨54.70美元的价格计算，铁矿石2016年第一季有望录得27%左右的涨幅。

相比之下，铜也是受制于经济成长放缓与供应过剩的工业商品，但年内迄今涨幅只有6%。

铁矿石市场的基本面信号看来相当好，或者可以说，远没有去年底那么糟糕，当时价格挫至37.00美元。

主导铁矿石市场需求的中国，今年前两个月进口增长6.4%。

该国的钢厂似乎正在春季建设施工旺季来临前提升产量。他们这么做，至少部分原因是钢材价格上涨，似乎证实终端需求改善。

所有证据好像都显示铁矿石熊市风暴的最严重阶段可能已经结束。

这是真的吗？

**超越季节性因素**

从许多方面看，铁矿石当前的表现与往年并无太大不同。

每年最初的几个月供应经常减少，这与主要供应国澳洲和巴西的不利天气情况有关。

除去正常的季节性因素，去年11月发生的巴西Samarco溃坝事故导致市场供应减少约3,000万吨，且下降的产能要到今年第四季才能恢复。

随着中国钢铁企业补充库存，今年的这个时候铁矿石需求也发生了变化。

今年中国钢铁行业活动升温，是始于一个较低的基数。中国去年钢铁产量下降2.3%，今年头两个月更糟，产量减少了5.7%。

但从供应角度看，中国所发生的情况超出了建筑业“正常”的季节性活动。

今年中国建筑业的各个方面都出现了大幅的改善。

地产销售？1月和2月增长了43.6%，去年同期为14.4%。

地产投资？1月和2月增长了3.0%，去年同期为1.0%。

在建地产项目？增长了5.9%，去年同期为1.3%。

对钢铁需要最为关键的因素--新开工面积1月和2月增加了13.7%，去年同期锐减了14.0%。

你不难明白为何中国钢铁企业再度囤积铁矿石了，因预期他们的产品需求将转强。

**拜托再多点刺激？**

这波活动热度剧升的问题在于它的来源。

面对去年经济增长大幅减速，中国决策者似乎在重走老路。

通过重新以降低存款准备金率的形式提供诱因，以及央行更大规模的放水，房地产市场正重新被点火。

中国人民银行在2月末将存款准备金率调降50个基点。这是一年内第五次调准。

2016年前两个月，衡量资金由金融领域向实体经济流入的指标--整体社会融资规模增长13.3%，扭转2014年和2015年的下降局面。

不出所料，这些注资止住了固定资产投资的下跌势头。中国1-2月固定资产投资同比增长10.2%。

不要忘了，这些都与中国当局推动经济转型的论调背道而驰。中国希望将经济增长由工业驱动转为服务业带动。

相反的，这与2009年的大举刺激举措如出一辙，当时全球金融危机后出现全球性制造业下滑，让中国决策者深感担忧。

看来积习难改啊。

**饮鸩止渴**

就像2009年的大手笔固定资产投资一样，这次豪掷的资金将带来短期效益，尤其是对于钢铁和建筑等处境艰难的产业。

但真正的危险在于，这种做法是以经济的长期健康作为代价。

中国房地产市场的复苏迹象仅出现在一些最大的城市，而在那些规模较小的城市，卖不出去的楼盘沦为鬼城，市场仍在萎缩。

中国钢铁业处境困难是因为结构性产能过剩和大量债务的问题，其中部分负债隐藏在不透明的地方政府金融工具里面。

国企东北特钢就强烈提醒了这些隐藏的问题。在该公司董事长显然死于自杀不久，东北特钢对一笔短期贷款违约。

中国政府承诺重组钢铁业，有不少关于成立社会基金，以减轻这个痛苦过程的说法。

但这个工作留给了将来。

现在，扩大政府贷款正刺激封存的产能重启，这只能使结构性问题恶化，而不是改善。

在这样的支撑下，没落的工业苟延残喘，但更长期的代价是什么？

**羊群效应**

由于北京当局回复以往的刺激模式，使得命运与中国休戚与共的铁矿石得以受惠。

不过，在中国钢铁业及部份地产业结构性问题犹存之际，总是存在着财富迅速翻转的风险。

铁矿石市场所出现的新现象为，中国期货市场目前所存在投机行为的规模。

铁矿石价格3月初大幅跳涨，就是受到大连交易所的驱动，而非实货市场。上海钢铁期货类似的涨势亦可见一斑。

中国民众就是对这类刺激效应进行押注，而刺激效应则展现在这些地产及固定资产投资数据上。

然而，群众的一窝“疯”则有利有弊。

若投资群众受到惊吓，比如钢铁业出现更多违约，则铁矿石惨跌的程度可能就会像先前急涨的情况一样壮烈。

一场熊市风暴或已成为过去式。但这并不意谓着另一波熊市风暴并未在酝酿当中。(完)