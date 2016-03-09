《HOME专栏》铁矿石价格飙涨 金融推手显神威

资料图片：澳洲西部皮尔布拉一处铁矿中，矿工手中拿着的一块铁矿石。 REUTERS/David Gray

(本文作者Andy Home为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦3月8日 - 现在就是你所说的上涨。

铁矿石价格.IO62-CNI=SI周一飙涨20%至每吨62.60美元，年内迄今累计上扬46%，在工业大宗商品中表现最为出色。

为什么？

铁矿石通常会在中国春节假期后有所反弹，因为中国钢铁企业要在春季建筑旺季到来之前增补库存。

这种季节性采购活动的升温，还常常撞上供应的小幅减缓，无论是中国国内供应还是澳洲等主要铁矿石原产国的供应。

但这些“正常”的驱动力无法真正解释这波涨势为何如此凌厉。

其实最简单的解释就是，铁矿石是在追随钢铁价格--中国国内钢价也在扶摇直上。上海螺纹钢年初即上涨20%，周一则封在涨停板。

钢铁价格上涨会刺激开工率上升，意味着对铁矿石的需求增加。

但钢价为何会疯涨？

这就有点令人费解了，至少从传统的基本面因素很难解释得通。

但这可能正是问题的关键。所有迹象表明，钢铁和铁矿石与其它大宗商品一样，对它们来说金融推手的重要性可能毫不逊于古老的供需基本面。

**忽略的因素**

倘若铁矿石急剧的涨势令许多评论家大惊失色，则中国钢铁价格的飙升之势将更令人瞠目结舌。

尽管中国政界对于扶助经济成长及削减钢铁过剧产能存在诸多“杂音”，但仍未见中国钢铁需求有短期内好转的明确迹象。

建筑业整体仍为一大拖累，而制造业实际上亦身处困境，这点由中国采购经理人指数持续表现疲弱即可见一斑。

这些被忽略的因素已招致高盛等大型银行频频示警，警告铁矿石跳涨之势恐难以为继。

从基本面看来，也很难不予赞同。

的确，在长期供给过剩的市场当中，倘若铁矿石这波涨势鼓励高成本供给再度启动的话，就可能是以短期的欢乐，换来长期的苦痛。

钢铁的情况也雷同。毕竟，中国已然制造且出口过多钢铁，引发全球贸易关系紧绷。

倘若终端需求增长跟不上脚步，则中国额外的钢铁只得外流，进而挤压其他地方的生产率及价格。

大连铁矿石交易量及未平仓合约图表： tmsnrt.rs/1OYkYoH

上海热轧钢交易量及未平仓合约图表： tmsnrt.rs/1OYl5AA

**新元素**

如果想从基本面寻找中国钢铁和铁矿石价格上涨的缘由，可能会百思不得其解。

但别忘了市场本身的重要性并不亚于市场的驱动力量。

上海期交所(钢铁)和大连商交所(铁矿石)近几个月的交投活动已悄然升温。

在上海期交所中，交投步伐加快最明显的当属热轧钢卷合约，目前可兹与较为成熟的螺纹钢合约相匹配。

2016年伊始，热轧钢卷成交量和市场未平仓合约均出现爆发式增长。与此同时，螺纹钢成交量和未平仓合约也仍在迅猛增长。

大连商交所2015年前九个月铁矿石日均成交量为195万口，第四季增至267万口，今年至今已达到348万口。

市场未平仓合约也在过去六个月间如雨后春笋般快速增长。目前已超过210万口，而去年此时只有74.8万口。

甚至有迹象表明，大连铁矿石价格已开始引领现货进口价格。

这标志着市场完全成熟，以往则为每年进行定价，由全球铁矿石生产巨头与大型钢企买家商定价格。

现在全球主要铁矿石供应商大多按季或基于现货水平定价。

正是这种定价结构的变化，催生了中国和新加坡铁矿石期货市场的蓬勃发展。

但是期货市场面向所有投资者开放，并不像之前的基准价闭门谈判。

此外，新生代的中国市场参与者显然已加入铁矿石定价的行列。

**疯狂的散户大军**

去年中国散户投资者对工业商品产生兴致。

实力雄厚、资金充裕的对冲基金打头阵，紧随其后的是散户大军。

其中许多人都是做短线交易。因此，以芝加哥商业交易所和伦敦金属交易所(LME)等西方大宗商品市场的标准来衡量，上海期货交易所各种金属合约成交量与未平仓合约之比极高。

但这些散户投资者发现了表达对中国经济状况看法的一个途径。去年他们有时候无法按照自己的看法在股市交易，因当局对市场重拳干预。

去年他们的看法偏空，今年则变得较乐观，归因于中国领导层一再安抚人心，称世界末日并未来临。

但关键是，在影响铁矿石和钢铁价格方面，如今市场信心的重要性毫不逊于老生常谈的供需因素。

或者就像花旗分析师说的那样，“这两个市场愈发金融化”。

“这两个市场的价格走势开始类似铜、油和其他金融化商品，除了供需因素以外，宏观经济因素和金融交易流动的影响也很大。”

可以肯定的是，在铁矿石价格上涨的同时，差不多其他工业商品也从数年低位反弹，尤其是油，这绝不是巧合。

这说明铁矿石也加入了大宗商品的赌场，人们的疯狂有时可能淹没基本面因素。

不过这种情况恐持续时间不长。

黄金规则也同样适用于铁矿石和钢铁市场，就像适用于其他大宗商品一样。

上海热轧钢成交及未平仓合约图表：

tmsnrt.rs/1OYl5AA

大连铁矿石成交及未平仓合约图表：

tmsnrt.rs/1OYkYoH

(完)