《HOME专栏》中国钢铁巨人转身艰难 但事不宜迟

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 李爽/孙茉莉/戴素萍/杜明霞

路透伦敦10月29日 - 英国钢铁产业如今身处危机之中。

对英国以外的读者来说，可能对这种观点感到意外，这并不奇怪，因为许多读者认为英国钢厂在沿袭煤矿和造船等传统工业的老路。

但英国去年粗钢产量为1,210万吨，成为欧盟第五大钢铁生产国。今年的产量不会那么多了。

过去几个月，有多家钢厂宣布关闭，其中包括在提兹塞德的Redcar工厂，该厂是此前逆境中生存的标杆。

英国国内特有的问题如今让国内钢厂疲于应对，尤其是能源成本偏高，远超过欧洲的平均水准。虽然行动有些迟，但政府现在总算在努力制定一项救助计划，尽管身后有欧盟国家补贴规定的限制。

但有一个更大的问题不仅搅动着英国钢铁生产，乃至全球也受其影响。

那就是中国。

中国上月出口1,125万吨钢铁，年化产量创纪录高位，相当于去年欧盟28个成员国钢铁总产量的80%。

中国的钢铁生产热潮正在制造全球钢铁行业危机，英国只是其中的一个缩影。

但问题最严重的可能还是中国自己。

中国1980-2014年钢铁产量图表：tmsnrt.rs/1ilOb3Y

**钢铁巨人**

但时运不济，英国钢铁业危机偏偏不巧就在中国国家主席习近平出访英国前爆发了。

习近平称，中国已经削减7,780万吨钢铁产能，并补充道，产能过剩问题并不只中国有，而是一个全球问题。

此言不假。钢铁业结构性产能过剩问题已经盘桓了数十年，并造成价格一蹶不振。

但这次不一样，因以前从没有碰到像中国这样的钢铁巨人。

中国粗钢产量在1998-2000年间增长两倍，至1.285亿吨，随后十年间以高达30%的年增长率异军突起。

到2014年中国钢产量已达8.23亿吨，不仅是全球第一大钢铁生产国，而且产量比全球其他国家的总和还多。

中国斥巨资进行的城市基础设施建设，拉动钢铁产量的飞速增长。建新城，修路架桥以及新机场的建设，无不需要大量钢铁，当然亦催生了澳洲等铁矿石原材料供给国的荣景。

但现在好景已不再，全球都在为此付出代价。

**景气循环**

没人料到景气荣景会这么快就告终，或是这么突然就结束。

力拓(RIO.AX)(RIO.L)和必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)等铁矿石厂商先前看好还会有多年的中国需求成长，而不断地提供新的产能。

但中国钢铁生产正展现达到约10年峰值的迹象，时间比预期来要得早。如今全国产量正在下滑，今年前九个月产量减少了2%。今年很可能出现1981年以来首见的负成长。

然而，真正的问题是，中国钢铁需求正在加速下滑，主要是反映了住宅地产泡沫破灭，以及中国经济计划从固定资产投资转型为更偏消费导向。

这样的结果就是中国钢铁出口正在激增。9月钢铁出口刷新纪录，使得今年迄今累计出口高达8,300万吨，已经比去年此时多出1,800万吨。

讽刺的是，中国钢铁生产面临的最大挑战，全都来自中国本身。

**价格与获利下跌、债务上升**

中国生产的钢铁不只远远超过其所需求的量，经过多年来的快速扩张，更造就了庞大的过剩产能。

中国全国钢铁生产产能被认为约达12.5亿吨，即使把出口情况考虑进去，当中至少有3亿吨左右是供应过剩。

在产量过剩的压力下，中国的钢价长久来一直在下跌。

2009年，上海期货交易所螺纹钢期货<0#SRB:>在推出首日创下每吨6,903元人民币的高点。如今该期货价格低于1,800元，过去几年几乎呈直线下跌。

几乎没人在赚钱。中国钢铁工业协会表示，2015年1-9月大中型钢铁企业亏损总额281.22亿元人民币(44.3亿美元)。

而且资金紧张的证据不断增多：看看中钢股份延后债券回售登记日期所引发的恐慌情绪。

包括中国钢铁工业协会在内，要了解那些产能较低的钢企情况基本靠猜，但情况可能更糟。

中国钢铁工业协会一直大声呼吁减产和关闭产能。

就像习近平对英国记者所说的那样，中国政府一直在削减所谓的落后产能，但迄今为止，政府在本该大刀阔斧的时候却总是力度不足。

话说回来，关闭钢厂在本地就业、税收和相关行业产生的连带损失，是每个人都不愿看到的。

从这方面说，中国地方政府与英国当局没有区别。

不过更加复杂的是，中国钢铁行业债务结构不透明。关闭亏损的钢厂意味着，必须有人承担债务减记的损失，不管是当地银行、地方政府，或是两者结合以表外融资工具的形式。

这就是中国面临的困境。

关闭钢铁产能拖得越久，市场就越疲弱，债务规模也就越大，在中国和其他地区都是如此。

但如果强行关闭，特别是关闭国有钢铁企业的产能，则有造成难以逆料的债务事件和社会动荡的风险。

中国创造出的钢铁庞然大物，正在吞噬其他国家。但真正令人担心的是，它对中国自身的影响。(完)