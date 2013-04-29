《HOME专栏》钢铁产业双速前进的步伐落差加剧

(本文作者是路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 李婷仪/隋芬/王丽鑫/套句国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德的话，全球经济复苏可能正以三种速度前进。但在钢铁产业只见单轨复苏。而且，复苏可能甚至不是最正确的描述。

国际钢铁协会(WSA)最新数据显示，全球各地第一季粗钢产量均呈下滑，只有中国例外。

全球最大粗钢生产国中国1-3月产量增加9.1%。

这样的增长率在前些年对于中国来说属于常态，并带动全球最大铁矿石生产商投入数十亿资金增加新产能。

但是今年来看，这样的增速似乎就太过火了，市场正显现压力。

浏览第一季全球各区域钢铁产量图表，请点击：

(link.reuters.com/zus67t)

**缺失的环节**

IMF拉加德所描绘的全球经济三速前进是--新兴市场领先、欧元区落后，美国则大概在中间位置。

当然，中国作为新兴经济体的代表，其钢铁产量大增，而欧元区产量萧条，颇符合IMF的描述。

核心欧盟27国钢铁产量从2011年第三季以来即呈现稳步下滑趋势。

3月年化运转率为1.72亿吨，是2009年以来的最低同期水平。

确实，欧元区钢铁产量尚未回到金融危机爆发前水平，这更加凸显出2008-09年受创之深，有些产能甚至已经永远消失。

那么，代表第三种增长速度的美国的钢铁需求情况是怎样的呢？

北美的钢铁产量在2012年上半年表现强劲后，目前也处于稳步下降趋势。今年第一季产量比上年同期低了5.6%。而且，这是在建筑和汽车--两大主要的钢铁需求驱动行业出现正面讯号的情况下，产量仍然下降。

今年缺失的一个因素似乎是制造和能源行业的需求。

比如投行Jefferies的分析师团队就表示，2013上半年“需求平淡的趋势”是他们将美国需求增长率预估从4.9%降至2.8%的原因。

“很显然，供应仍然充沛，证据是交货时间缩短，而且在截至2月的这一年中扁钢进口趋势超过前一年，”他们在4月24日一份研究报告中称。该报告名为“全球钢铁延续供需失衡局面”。

至少美国和欧洲钢厂在试图调整产出，前者是回应需求增长温和，后者是应对需求萎缩。

根据WSA，今年3月全球钢厂产能利用率为79.4%，比去年同期下降2.1个百分点。

**失衡**

欧美的这种情况在中国显然没有发生，中国就是Jefferies研究报告中所指“失衡”的根源。

对中国钢材需求的预测版本非常多，但谁也没料到中国第一季的钢材产量增长率会达到9.1%。

WSA预计中国今年钢铁需求将仅增长2.5%，称因为中国政府试图调整由铁路和住房建设等固定资产投资拉动的经济模式。

对中国钢铁行业看法比较乐观的麦格理银行，也只是将今年增幅预测上调至5.1%，不过其所折射出的生产与消费的差距同样很大。

这种差距导致紧张加剧。

钢铁产品库存高企，价格在下跌。

上海期交所10月螺纹钢期货周五收跌1.3%，报每吨3,600元人民币，连续第二周下跌。

诚然，这主要是处于中国房地产调控风口浪尖的建筑业的一个指标。

然而主要用于制造业和汽车的板材产品，也明显呈现价格颓势。

中国最大的上市钢铁厂宝钢(600019.SS)5月订货的热轧钢和冷轧钢价格保持不变，为六个月来首次没有提价。

这与该公司看衰未来几个月中国钢铁市场的观点相符。要知道，这段时期本应当是需求“高峰”季节。

看来，宝钢等企业又要遭遇国内钢铁产业新一轮利润率下降。

**调整**

现在的问题不是中国钢铁生产是否将针对需求下降进行调整--调整是必须的，问题是这一过程平稳还是剧烈。

上次的调整很猛烈，至少体现在铁矿石价格上.IO62-CNI=SI，在2012年第三季大跌。

无论当时还是现在，中国钢铁产业都隐埋着一条断层，那就是持有这些库存的交易商的信用问题。

银行打击钢铁行业坏账是引发去年铁矿石价格大跌的原因之一，此举使钢铁产品去库存化迅速演变成铁矿石去库存化。

这股信贷收紧趋势还在持续，但问题的规模却似乎还在扩大。

“贸易商的不良贷款从去年年底就已经增加。”一位任职中国四大银行之一的官员表示。

“问题比我们预期的要复杂，"他并警告，“融资总额远高于抵押品的实际价值。”

这也为什么中国银行业者目前大砍钢贸贷款，并且将许多钢贸商告上法庭的原因。

这些现象都不利于中国钢铁市场后市。

不过，中国钢企及港口铁矿石库存目前都处于历史低档水位的因素，或许冲淡了上述局面对铁矿石价格的冲击。

理论上，这应该会使铁矿石不致再度遭遇钢铁产品去库存化的打击。

当然，如果中国的大批钢厂能够像全球其他地区一样开始降低产能利用率，这将是最平顺的调节过程。

但情况会如何还很难说。

中钢协的数据显示，4月中旬中国粗钢年化产量微幅降至7.7亿吨。

不过，4月上半月粗钢年化产量曾创下7.75亿吨的历史新高。

而抑制钢铁供给的力量，如果真的称得上存在的话，也几乎肯定是不够的。(完)

(译文审校 张涛/高琦/程琳)

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