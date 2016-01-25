《HOME专栏》中国锡生产商加入减产行列 目的耐人寻味

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Andy Home

路透伦敦1月22日 - 中国的主要锡生产商已加入到减产的潮流中来，宣布今年将把产量减少1.7万吨。

就像中国其他基本金属生产商的减产声明一样，表面上看这是自律行为，但实际上它或许没那么简单。

但减产若得到落实，将有助于进一步收紧锡市。早在最近这波大宗商品价格跌势之前，锡市就已经面临结构性的供应问题。

锡市的紧俏表现为，伦敦金属交易所(LME)仓库的锡库存长期处于低位，结果导致近月价差持续面临着压力。

**减产实为求救**

据国际锡研究协会(ITRI)称，中国是最大的锡生产国，承诺减产的九家锡生产商的产量合计相当于中国总产量的约80%和全球产量的40%。

1.7万吨的减产规模等于在2015年锡产量基础上减少12%，相当于全球产量的4-5%。

但是，跟中国其他金属商宣布的协作减产举动一样，锡生产商这么做实际上是在向中央政府求救。

根据这九家厂商的说法。锡价“已与基本面相背离”，潜台词就是“目前锡价低迷不是我们的错，这是投机者造成的。”

面对这种市场不理性，厂商呼吁政府对锡进行战略收储。

而这才是上述声明的真正用意。

从目前北京与中国金属冶炼厂之间的搏弈来看，似乎是若要让政府救助，那么行业整体上必须减产能。

但一个明确的推论就是，中国锡冶炼商坐拥大量的未售库存。

考虑到已经存在的产出下滑，这说明了作为全球最大锡消费国的需求状况有多差。

的确，锡使用正面临自身的结构性挑战，即焊料微型化。而据国际锡研究协会(ITRI)，去年锡需求萎缩幅度估计略超3%。

这显然已经导致了中国国内市场的过剩，其中一部分已在过去几个月输往国际市场，不过是以一种未在中国贸易数据上体现的方式。

浏览印尼锡出口量图表，请点选(tmsnrt.rs/1WAgydZ)

**印尼出口仍在下滑**

讽刺的是，全球市场可能真的需要一些这种中国非正式的锡出口。

因为印尼的出口供应持续下滑。印尼是全球第二大产锡国，但却是最大的锡出口国。

根据印尼贸易部的出口公证检验资料，去年印尼的锡出口量降至70,154吨，低于2014年的75,927吨。这是连续第三年出口下滑，而且2016年只可能继续这个趋势。

锡出口的减少，是受到两个因素的联合作用，一是因为印尼政府逐步取缔邦加岛及勿里洞岛上的独立产锡商势力，一是锡的低价格。

值得注意的是，印尼商品及衍生品交易所(ICDX)几乎毫无成交，这个交易所实质上设有一个最低价格机制。

对于所有锡出口必须在ICDX交易后才能出口的规定貌似有所放松，因为尽管LME的锡价格徘徊在六年低点附近，该国照样有锡出口。

不过ICDX缺乏成交的事实显示，价格压力正在打击印尼锡生产商，其中许多都是小型私营公司。

在印尼之外的全球地区，在锡矿石品级下滑的情况下，其他大型锡产商多数都是采取以不变应万变。

近几年唯一重大的新增供应来源是缅甸，而缅甸的全部锡产量都运往中国，以弥补中国矿产量下滑。

综合作用的结果就是，虽然锡需求持续萎缩，供应萎缩速度可能更快。

**库存低，价差紧**

这股供应动能萎缩的影响明显见诸于伦敦市场。LME去年库存减少49%，或5,995吨，而目前的可交易库存(Open tonnage)为4,890吨，从任何过往水准来看都是偏低的。

上海期交所在2015年3月推出锡合约以来，也没有太多锡进入上期所仓库。目前总注册库存仅有696吨。

值得注意的是，尽管近月合约价差益发收紧，LME库存仍维持在低水平。近月价差有好几个月时间在正逆价差之间反覆来回，但却未能吸引够多的金属让LME库存显着回升。

本周，价差再次出现收紧，指标LME现货/三个月期货价差周四收报每吨逆价差45美元。

市场盛传这是因为出现一个大型多仓。LME回溯前两日的仓位报告尚未反映出这一点，但鉴于库存如此之低，显然LME报告上也未必需要出现一个超大仓位才能有如此效果。

此外，未来三个主要月度交割日期的仓位分布高度密集<0#LME-FBR>。2月合约有四笔空仓将与四笔多仓对决，其中一笔多仓规模相当大，占30-40%的未平仓合约，相当于2,800-3,700吨。

这意味着未来可能有更多价差收紧的情况；在LME库存回升之前，逆价差仍将是伦敦锡市的一大特色。

**既是好消息，也是坏消息**

在这种全球整体情势下，中国承诺的减产，对锡价而言好坏参半。

好消息是如果中国减产数量符合承诺，虽然可能性有点低，那么这将解决掉全球供应链之中那个明显有供应过剩的环节。

因为其他任何地区几乎都没有供应过剩的迹象。

而在当前环境下，供应控制被视为价格相对表现强弱的关键决定因素，因此锡的条件便优于其他工业金属。

坏消息则是，中国生产商手上仍有大量未售出库存的意涵。否则他们为什么会要求政府开始收储？

因此未来几个月，只要上海--伦敦套利交易有利可图时，就有可能出现更多中国那种定位模糊的锡出口，如同去年第四季的情况。

在中国政府的协助下囤积锡，或许会化解出现更多中国锡出口悄悄外流的迫切风险，但并未真正解决上海锡价偏低的根本原因。

而减产会有效果，但中国当局会向中国产锡商要求多大程度的减产配合，作为伸出援手的交换条件，仍有待观察。(完)