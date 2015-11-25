《HOME专栏》美国炼铝厂行将就木了吗？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 汪红英/高琦/李爽/刘秀红/孙国玉

路透伦敦11月24日 - 美国在上世纪末拥有22家炼铝企业，除一家外都在运营。

但到今年年底，美国的炼铝企业将仅剩八家，其中只有四家在生产铝，而且当中两家开工不足。

本轮由美国铝业(ALCOA)(AA.N)引领的炼铝厂关闭潮所发生的背景，却是在美国的铝消费量即将经历又一次巨大飞跃之际。

铝正在汽车行业稳步抢夺钢铁的市场份额。随着福特推出面向大众市场的F-150皮卡，这一进程将会明显加快。

福特的宣传广告中列出了“F-150将令其他所有皮卡成为历史的10大残酷理由”，其中排在首位的就是F-150拥有“高强度、军事级铝合金车身。”

对于美国炼铝厂而言，铝价偏低一方面将他们挤出市场，另一方面却增加了将铝应用到F-150等产品中的吸引力，这真是一个辛辣的讽刺。

但一个简单的现实是，全球范围内的铝供应过剩。

因此，在美国铝业本月宣布将关闭旗下剩余四家美国炼铝厂中的三家时，基本未对铝价带来任何提振，也就不足为奇了。

不过，这样做确实扩大了美国市场的供需缺口，这种发展一方面可能支撑地区铝价升水，另一方面料将加剧交易所之间对升水交易场所的争夺。

**美铝减产**

美铝声明称正在关停另外三座美国冶炼厂，这让美铝在美国仅留有一家运营的铝冶炼厂，位于印第安纳州的Warrick，年产能27万吨。

关闭位于华盛顿州的Wenatchee和Intalco冶炼厂，以及位于纽约州的Massena West冶炼厂，将令美铝的产能总计减少约50万吨。

这是美铝试图压低成本曲线的部分举措，目标是将成本比例从今年的43%降至38%。

美铝实施该策略已经有一段时间，但其准备在明年分拆为两个实体的计划又带来了额外的紧迫性。

引述美铝董事长兼执行长克莱因菲尔德的言论，包括了上游的矿产开采、冶炼和金属铸造业务的“旧版”美铝，现在则向着“能够成功渡过本轮周期的大宗商品业务”模式转型。

除了Warrick的冶炼厂，美铝在美国的其它炼厂明显将被划入“摇摆产能(swing capacity)”的行列。

同样的事情也正在Century Aluminum (CENX.O)发生，这家美国铝生产商的大部分股权由嘉能可所持有。

不算2009年封存、现已永久废弃的Ravenswood炼厂，该公司旗下拥有三个工厂，而这几个工厂都形势不妙。

肯塔基州Hawesville炼厂的运作已经缩减至两条生产线，约占该工厂25万吨年产能的40%左右，为当地客户生产高纯度金属。

同样位于肯塔基州的Sebree炼厂三个铝电解槽中，有一个刚刚被封存，产能减少约7万吨。

与此同时，南卡罗来纳州的Mt Holly炼厂计划今年年底前全部封存，除非协商达成新的电力供应协议。

其他唯一还在运转的美国炼厂就是位于密苏里州的New Madrid炼厂，该炼厂归私募股权机构Apollo Management旗下的Noranda Aluminum所有。

不过，从Noranda第三季业绩来看，其也感受到压力。该公司第三季录得2,640万美元亏损，并注销冶炼业务任何仅存的商誉。

**全球性问题**

2001年美国西海岸一批炼厂关门，此后美国的炼厂产能就持续下降。

由于生产商未能对制造业需求骤降做出及时反应，导致铝价重挫且库存激增，从2008-09年全球金融危机以来炼厂减产的进程几乎没有中断过。

中国2009-2010期间的大规模基础设施投资帮助提振了铜等其它金属的价格，但却没有给铝带来同样的提升效果，因为中国本身就已经是一个铝生产大国。

的确，新疆等中国西北部省份的新炼厂产能扩建在稳步增加，目前中国已占到全球商品级铝生产的50%以上。

而且中国以半成品形式出口的规模也空前庞大，其中部分产品在界定方面被质疑是铝金属伪装，以逃避该国15%的出口关税，并享受增值税退税。

目前中国的“假半成品”成为美国热议的政治话题，Century大力游说要求抵制从中国大量涌入的伪装半产品，这些产品中一部分来自享受地方政府以降低电价方式提供补贴的中国炼厂。

尽管存在这些担忧，但美国炼厂需要面对一个不争的事实，那就是在当前供应过剩的全球市场背景下，他们根本不是中国西北部地区新生代炼厂的对手。

这些新生代炼厂坐拥优厚的煤炭资源，享受着低成本电源，装备有最先进的技术，并拥有规模效应。这些炼厂无一获得补贴，因为他们压根就不需要。

正因为如此，伦敦金属交易所(LME)三个月期铝CMAL3已逐步下滑至当前的每吨1,450美元，接近2009年所及低位。

**“中国制造？”**

铝价面临的更长期问题不是当前的生产过剩，而是产能过剩，这在中国尤为突出。

虽然美国铝业等美国生产商，一直也有意拆除旗下一些已闲置几年的炼厂，但中国似乎并没有跟进的迹象。

人们担心，一旦价格反弹，这些冶炼厂又会开工，从而令价格反弹受到制约。美国铝业的“摇摆产能”约为600,000吨，但中国的则比这要高出许多。

但美国冶炼产能下降应会对美国中西部的本地价格升水构成支撑，当前美国越来越依赖通过进口满足与日俱增的原材料需求。

美国供需缺口正在不断扩大，而其中部分将继续由加拿大的产能来弥补。加拿大的冶炼厂享有魁北克庞大水力发电带来的益处，美铝在加拿大也有三家冶炼厂。

但更多的供需缺口需要俄罗斯、中东等更远地区来满足，这意味着运费的增加。

美国冶炼厂的损失最终可能让交易所中得利，芝加哥商业交易所(CME)中西部升水合约受到追捧，伦敦金属交易所(LME)本周推出其铝升水合约。

随着美国铝自给自足的能力减弱，上述合约或成为美国制造商日益重要的对冲工具。

这又有谁知道呢？

会不会有一天，“美国最畅销卡车”品牌--福特F系皮卡，会使用来自中国的铝合金铸造？(完)