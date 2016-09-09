《HOME专栏》中国锌矿实情扑朔迷离 投资者只能雾里看花

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦9月8日 - 什么会突然终结锌市多头盛宴呢？

显然，嘉能可有可能重启去年末以来闲置的50万吨产能。

锌市今年迄今一直表现亮眼是由于原材料市场趋紧，而且预期这会导致金属供应短缺，鉴于此，嘉能可恢复产能的时间将是打破看涨格局的关键之一。

但嘉能可对此一直不露声色，这并不令人意外。

持续困扰许多多头的另一个疑虑是，面对价格上涨，中国矿厂将提高产量，填补供应缺口。

他们似乎已经开始增产，国际铅锌研究小组(ILZSG)公布数据显示，今年上半年中国锌产量增加6%。去年他们减产3%。

但在这句话中要强调下“似乎”一词，因为在谈论中国矿厂产量时，表象可能非常具有欺骗性。

**中国锌产量如雾里看花**

比如，如何解释中国矿石产量表明上在增加，但矿石加工费(包括国产和进口精矿石)下降这个问题？

加工费是矿商支付给冶炼厂，将它们的原材料加工成精炼金属的费用。因此，加工费应该是衡量矿石供给的一个很好的指标，如果加工费下降，就意味着冶炼厂必须为原材料展开更为激烈的争夺。

根据工银标准银行分析师Leon Westgate的看法，这道难题的答案取决于国际铅锌研究小组(ILZSG)如何计算中国矿山的产量。(“谎言、鬼话和中国锌矿数据”，2016年9月7日)

自2013年以来，ILZSG并非计算中国锌矿的实际产量，而是计算“表观”产量--即一种基于中国精炼锌产量和进口锌精矿之差的计算方法。

不要因此指责ILZSG，因为即便是政府下属的统计机构也难以数清中国锌矿的产量。

理由很简单，该行业有很多小规模、私有所有并运营的矿山，它们不对任何人公布产量。

整体来说，它们生产大量的锌。我们知道总体有很多，是因为市场普遍认同中国占全球锌产量约三分之一的说法。但要准确给出具体有多少，就算并非完全不可能，也是非常不容易。

**表观VS实际**

顺便说一下，ILZSG并不是唯一一家采用中国金属“表观”数据的组织。

ILZSG的姊妹组织国际铜业研究组织(ICSG)一段时间以来也采用同样的方法来衡量中国的铜需求。

这一统计方式的好处是依赖进口量及精炼产量等较可靠的数据。其中，进口量的可信度是最好的，精炼产量虽然不算完美，但已算是好的多了。但这种方式也有一个明显的问题。

任何“表观”数据都无法体现库存流动情况。

ICSG的月度报告中，现在加进一项由多家独立咨询公司对保税区铜库存变化所作的预估数字。

试图衡量中国锌精矿库存的变动，甚至比试图了解中国锌矿业者的意图更难。

很可能的情况是，中国锌矿产量根本没有增加，而是库存持续消耗，让中国冶炼商维持产量。

无论如何，这就是Westgate的观点，虽然他自称是锌市多头，但考虑到“表观”数据统计有可能无法反映库存方面的重大变化，这个偏多的推论确实是可信的。

现实的情况是，根本就没有完整的中国产量数据，只有一些推估，而其中一些推估纯粹是统计计算，有些则是加入了当地“人员”情报成份。

**没什么是真的？**

这就把我们带回到核心问题上，即中国的锌矿开采活动究竟是增长、下降还是大体持平呢？

正如Westgate所指，对此有一些非常歧异的看法。

他指出，对今年上半年的情况，国际铅锌研究小组(ILZSG)锌矿产量的估值，比中国官方研究机构安泰科的估计高出19.6万吨，较世界金属统计局(WBMS)和独立研究公司CRU的预估分别高出46.5万吨和71.1万吨。

鉴于全球锌矿产量约为1,350万吨，这些差异已经远超出“只是些微差距或整数进位误差”的程度了。

事实是，锌市的多头和空头都可以挑出用来支持做空或做多的数据。

如果在这个数据迷境中还有“真实”的话，也只能是价格了。

就锌精矿而言，这指的就是现货加工费。

现货加工费一直在下降而非上升，这点则是所有人都毫无异议。(完)