美股业绩：家得宝第二季获利营收双双好于预期，得益于美国房市复苏

路透8月20日 - 美国房地产市场的复苏令家得宝(Home Depot Inc's) 受益。这家全球最大的家居修缮用品连锁零售商第二季获利和营收均好于分析师预期，并上调了整个财年的展望。

家得宝执行长Officer Frank Blake周二称，该公司开业超过一年的店铺营收自1999年以来首次录得两位数增长，而且创下其历史最高的季度交易量。

Blake表示，营收在全美范围内均表现强劲。

在截至8月4日的第二季，该公司净利增至18亿美元，合每股1.24美元，上年同期分别是15.3亿美元和1.01美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为每股1.21美元。

该公司营收增长9.5%至225亿美元，高于分析师的预估均值218亿美元。开业超过一年的零售店营收增长10.7%，其中，在美国的营收增长11.4%。

该公司将全年度的获利展望从每股3.52美元上调至3.60美元，并预计营收增长约4.5%，高于此前预计的增长2.8%。

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