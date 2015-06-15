首旅酒店拟联合携程等向如家提出私有化建议

路透上海6月15日 - 中国北京首旅酒店（集团）股份有限公司(600258.SS)上周六刊登公告称，公司拟联合中国最大在线旅游服务商携程(CTRP.O)等组成买方集团，向中国连锁酒店如家HMIN.O提出私有化提议函。

公告显示，买方集团拟以每股美国存托股份32.81美元价格收购除买家以外的全部已发行流通股。买家集团除上述两家，还包括首旅关联方Poly Victory投资公司、如家联合创始人兼董事会联合主席沈南鹏、携程董事会主席梁建章、如家首席执行官（CEO）孙坚等。

该价格较如家最近20个交易日的平均收盘价溢价20%。目前买方集团共计持有如家发行在外的流通股约35%股份。

买方集团拟通过债权融资与（或）股权融资相结合的方式筹集本次私有化交易所需的支付对价。其中，股权融资将由买方集团通过现金及股权转换投资的形式提供；债权融资将由第三方金融机构提供。买方集团有充足的信心及时完成相关融资以顺利推进本次交易。

今年以来，已有超过10家美国中概股实施私有化或接获私有化建议，其中一个主要原因就是随着A股市场转入牛市，中概股估值显得比较低。

如家于2006年10月在美国纳斯达克上市，截至去年末，如家在中国330个城市共有近 3,000家酒店投入运营。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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