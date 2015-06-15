首旅酒店拟联合携程等向如家提出私有化建议

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透上海6月15日 - 中国北京首旅酒店（集团）股份有限公司(600258.SS)上周六刊登公告称，公司拟联合中国最大在线旅游服务商携程(CTRP.O)等组成买方集团，向中国连锁酒店如家HMIN.O提出私有化提议函。
公告显示，买方集团拟以每股美国存托股份32.81美元价格收购除买家以外的全部已发行流通股。买家集团除上述两家，还包括首旅关联方Poly Victory投资公司、如家联合创始人兼董事会联合主席沈南鹏、携程董事会主席梁建章、如家首席执行官（CEO）孙坚等。
该价格较如家最近20个交易日的平均收盘价溢价20%。目前买方集团共计持有如家发行在外的流通股约35%股份。
买方集团拟通过债权融资与（或）股权融资相结合的方式筹集本次私有化交易所需的支付对价。其中，股权融资将由买方集团通过现金及股权转换投资的形式提供；债权融资将由第三方金融机构提供。买方集团有充足的信心及时完成相关融资以顺利推进本次交易。
今年以来，已有超过10家美国中概股实施私有化或接获私有化建议，其中一个主要原因就是随着A股市场转入牛市，中概股估值显得比较低。
如家于2006年10月在美国纳斯达克上市，截至去年末，如家在中国330个城市共有近 3,000家酒店投入运营。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。