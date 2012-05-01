鸿海含泪咬苹果 龙头地位仍难脱代工宿命

分析：欧洲银行业苦熬数年 低利率隧道尽头终于在望
路透法兰克福/巴黎2月17日 - 在2016年，因超低利率而受尽苦头的欧洲大型银行业者比前一年更多，但随着借贷成本升势有可能从美国扩散到欧洲，欧洲银行业者可能很快就要告别最黑暗时刻。
* 鸿海第一季净利季减57%,远逊於市场预期
* 鸿海毛利率仅4.0%,大客户苹果则为47.4%
* 代工厂以量制价,低毛利率的宿命不变
* 周一股价跌停一价到底,短线料持续承压
记者 张雅菁
路透台北4月30日电---就在苹果首季财报意外亮丽,吸引外资大幅加码主要代工厂--鸿海(2317.TW)之际,鸿海甫公布第一季却是跌破眼镜地差,再次印证苹果汁并不甜美,即使贵为代工龙头地位,仍难敌低毛利的宿命.
尽管外界频频要求苹果提高代工价格,改善底层劳工薪资,但以苹果第一季毛利率由上年同期的41.4%提升至47.4%,而鸿海则是反向由4.5%压缩至4.0%,可见同样贵为全球龙头地位,但品牌价值永远是下游代工业所遥不可及的两样情.
"苹果不好吃是大家都知道的,只要是代工业的议价能力都不够,所以台湾只要不转变电子产业的营运模式,就是这样宿命,"台新投顾董事长吴火生称.
位居全球电子代工龙头的鸿海过去一直凭藉着高度管理能力,并以内部成长或外部并购来扩充代工量,在牺牲毛利率之余,以每年营收成长目标30%来维系其最终获利不坠.之後更靠着成为苹果主要代工厂,而成为苹果概念股的代表个股.
外界粗估目前鸿海约35-40%营收来自於苹果;不过苹果订单利润并不特别大方,也是众所周知的问题,再加以随着中国生产基地的廉价制造条件不再,往内地迁厂、替员工加薪,甚至往巴西建造另一个生产基地,使得鸿海的营运费用压力也大幅攀升中.
"(去巴西)还是没有脱离以扩充量的做法,只是在找便宜地方逐水草而居.只要这模式不变,大家给的multiple(本益比倍数)就不会高,因为并非独门的营运模式."吴火生称.
鸿海周六公布第一季非合并财报,虽然大客户苹果的亮丽销售,带动鸿海营收较上年同期大幅成长42.6%,达到7,899亿台币,但因正陆续迁厂至中国内陆并为员工加薪,营运费用支出也随之大增,使得鸿海第一季净利149.2亿台币,远低於市场预估,季减57%,较上年同期则仅成长3.6%.
鸿海股价周一跳空大跌7%,以跌停价92.4台币一价到底,为三个月新低,今年累计涨幅约11%;大盘加权股价指数.TWII则收小涨0.28%.
**短线股价面临修正**
反观苹果上周公布优於市场预期的第二季财报.营收增长59%,至392亿美元,毛利率攀升至47.4%,净利增至116亿美元,合每股盈余(EPS)为12.30美元.
另一不具名的对冲基金内部分析师指出,众所皆知鸿海为苹果组装的价格不好,甚至如平板电脑iPad是赔钱在做的消息也不令人意外,鸿海集团靠的是为苹果供应零组件来获利.而所谓提高代工价格,是以补贴方式挹注,目前看来应该是第四季有入袋,但第一季没有.
近期台股整体量能不佳,但外资却频频加码买进鸿海,然而业绩却未达预期下,他表示,"代表都被骗上车了,这波股价要跌还有得跌."
在鸿海令人失望的财报後,瑞银证券将鸿海评等由"买进"一口气下修至"卖出",目标价则由120台币下修至90台币.
瑞银证券分析师谢宗文在报告中称,预期鸿海将持续投资於新的技术,且董事长郭台铭已释出将在中国更多城市新建厂区的消息,使得鸿海营运费用比率下降速度恐怕会预期要慢,进而将鸿海今年全年营运获利率(operating margin)预估由2.80%下修至2.51%.
鸿海子公司--富士康国际(2038.HK)上周五预警,上半年业绩亏损将大幅增加,亦被分析师指出鸿海第一季表现不佳的原因之一.市占率不断流失的诺基亚(Nokia)NOK1V.HE为富士康国际主要客户之一.
**长线不乏看多者**
不过在短线股价面临修正压力之余,长线而言,也有分析师认为鸿海仍是相对具投资价值的苹果概念股.
"目前比较有机会是鸿海跟大立光(3008.TW),其他的就看季节性,"吴火生称.
巴克莱证券分析师杨应超亦指出,苹果正处理产品转换期,预期第二季对鸿海也乏助力,加以鸿海营运向来缺乏透明度,其股价短期料持续承压.不过,他亦指出,随着苹果可望在第三季推出iPhone5,将有助鸿海下半年的表现.
杨应超力挺鸿海的评等在"加码",目标价亦维持在125台币不变.
以下为鸿海及苹果第一季业绩比较表:
营收(较上年同期%) 毛利率%(上年同期%) 营利率%(上年同期%) 净利(较上年同期%) EPS
鸿海 7,899.4亿(+42.6) 4.0 (4.5) 0.9 (1.1) 149.2亿(+3.6) 1.4
苹果 392亿 (+58.7) 47.4 (41.4) 39.3 (31.9) 116亿(+93) 12.3
注:1.鸿海为非合并财报,合并财报预计在两周後公布.
2.鸿海金额单位为台币,苹果金额单位为美元
注:鸿海为非合并财报,合并财报预计在两周後公布.(完)
参看相关细节,请见鸿海网站,网址为(www.foxconn.com)
参看鸿海相关新闻,请点选2317.TW-CMN
--审校 杨淑祯
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