鸿海转变策略力求贴近消费者

路透台北11月13日 -台湾鸿海(2317.TW)决定降低对其主要客户苹果(AAPL.O)以及低附加值电子产品代工业务的依赖，这是一个长期性的押注，将会改善公司的利润率并抵消劳动力成本上升的影响。

鸿海正在构建一个综合服务体系，范围涉及从电子产品到应用乃至云计算，公司希望更加贴近消费者需求。

这项战略转变还处于初期阶段：估计鸿海40-50%的营收仍然来自iPhone和iPad组装，只是比一年前的60%略有下降。

但分析师表示，此举可能提高今年的利润率，从长期来看，还可抵消鸿海中国工厂薪资和成本上升的影响。

“规模的扩大将有利于提高鸿海第三季和第四季的利润率，”大和证券驻台北分析师Kylie Huang说。

“这有一个放大效应：从长期来看，与运营商加强合作，将有助于鸿海在推出电视、平板电脑、游戏主机和智能手机时更好地理解消费者需求，”她提到公司新近购买的4G电信牌照。

鸿海将于周三公布第三季业绩，分析师预计营业利润率将从第二季的2.1%升至3.21%；上年同期利润率为3.4%。

第三季净利料从前季的169.8亿台币升至259.9亿台币(8.834亿美元)，因其为微软(MSFT.O)和索尼(6758.T)分别组装新的Xbox和PlayStation游戏机带来的营收增加。

但这一数据可能将低于上年同期303.6亿台币的净利，主要归因于苹果订单短暂下降。

今年迄今，鸿海已联手中国在线与移动视频提供商乐视网，欲在中国销售尺寸较大的可上网电视机。鸿海正在美国建立一家工厂，将在那里生产电视机。

鸿海6月时宣布与美国Mozilla合作，推出运行Mozilla旗下Firefox操作系统的设备。鸿海近期在台湾购买了速度更快、网络驱动的4G移动网络牌照，这项高达3.11亿美元的投资，旨在连接其软件和设备。

该公司亦在接触本地区客户，以使营收来源多元化，分析师认为此举将协助其业务扩张。

高盛分析师Liang-chunLin在报告中称，“我们认为鸿海正在积极解决问题，侧重与中国手机生产商发展商业伙伴关系，并向技术和渠道业务进行投资，努力向价值链上方迈进。”(完)

(编译 郑茵/于春红; 审校 张荻)

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