富士康太原工厂员工群殴 暂时关厂

路透太原/台北9月24日电（记者 Maxim Duncan/Clare Jim）---富士康太原工厂周一凌晨发生约2,000人的群殴事件，导致该厂被暂时关闭。

太原市派出5,000警力前往维持秩序。富士康称，员工在宿舍内发生个人冲突，最终演变成大规模群殴。

不过一些雇员和在互联网发布消息的人称，事件由工厂保安殴打工人引发。该工厂拥有雇员约79,000人，是一个iPhone组装厂。

“工厂被暂时关闭，以便进行调查。”富士康发言人Louis Woo对路透表示。不清楚工厂将被关闭多长时间，一名雇员在电话中表示可能是两三天。

富士康援引警方消息称，40人被送往医院，一些人被捕，新华社报导称三人伤势严重。

富士康母公司鸿海精密(2317.TW)的股价周一下跌1%，而台湾加权股价指数.TWII上涨了0.2%。

周一晚间，戴着头盔、手持防爆盾牌和警棍的武警守卫着该工厂的入口，扬声器称，昨夜发生犯罪事件，敦促人们遵守法律。

至少三个门卫室的窗户被砸碎，地下有大量碎玻璃；一些大门的栏杆被弄弯，倒在了地上。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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