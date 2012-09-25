富士康太原工厂员工群殴 暂时关厂

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透太原/台北9月24日电（记者 Maxim Duncan/Clare Jim）---富士康太原工厂周一凌晨发生约2,000人的群殴事件，导致该厂被暂时关闭。
太原市派出5,000警力前往维持秩序。富士康称，员工在宿舍内发生个人冲突，最终演变成大规模群殴。
不过一些雇员和在互联网发布消息的人称，事件由工厂保安殴打工人引发。该工厂拥有雇员约79,000人，是一个iPhone组装厂。
“工厂被暂时关闭，以便进行调查。”富士康发言人Louis Woo对路透表示。不清楚工厂将被关闭多长时间，一名雇员在电话中表示可能是两三天。
富士康援引警方消息称，40人被送往医院，一些人被捕，新华社报导称三人伤势严重。
富士康母公司鸿海精密(2317.TW)的股价周一下跌1%，而台湾加权股价指数.TWII上涨了0.2%。
周一晚间，戴着头盔、手持防爆盾牌和警棍的武警守卫着该工厂的入口，扬声器称，昨夜发生犯罪事件，敦促人们遵守法律。
至少三个门卫室的窗户被砸碎，地下有大量碎玻璃；一些大门的栏杆被弄弯，倒在了地上。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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