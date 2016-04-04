鸿海与夏普就35亿美元收购案签约 郭台铭看好IGZO技术

路透日本(土界)市4月2日 - 台湾鸿海集团(2317.TW)与日本夏普(6753.T)周六就协商多时的并购案签约，多位高阶主管力图化解有关夏普是否能扭转命运的疑虑。

在签订35亿美元交易后，记者会上现场挤满了人，鸿海董事长郭台铭回避了有关夏普要如何重返获利的办法及时程问题，但他对于夏普这家拥有重要技术的公司回春抱持信心。

郭台铭提到夏普独家拥有氧化铟镓锌(IGZO)显示器量产技术是一大亮点，该技术比有机发光二极体(OLED)技术更为优异。IGZO技术已经运用在苹果(AAPL.O)的iPad等产品。

郭台铭在鸿海/夏普于(土界)市合资液晶显示器(LCD)工厂召开的联合记者会上表示，现在所有人都在谈论OLED，如果他是工程人员，他会选择IGZO，原因在于其比OLED能效更高。

郭台铭称，他预期IGZO技术与OLED技术显示器未来在夏普显示器中应用比重大概会是6:4。

不过郭台铭承认，要扭转一家两度接受银行纾困后仍然亏损的公司并不容易，鸿海得要非常努力。

他称，他不会淡化这些挑战，心中拥有清楚的路线图，暗示夏普扭亏为盈计画的细节还未敲定。

郭台铭指出，管理阶层对于夏普成为新一代消费性产品关键选手拥有远大的计画，包括物联网及智能家电等等。

郭台铭称他将努力保留夏普所有的岗位，但他指出鸿海每年会裁掉3-5%绩效欠佳的员工。(完)