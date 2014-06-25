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货币新闻 | 2014年 6月 25日 星期三 11:07 BJT

企业结盟：日本夏普称未收到鸿海有关重启结盟谈判的提议

路透日本大阪6月25日 - 日本夏普 周三称，与台湾鸿海精密 的结盟协商结束后未接到后者有关重启谈判的提议。

鸿海董事长郭台铭本月对日本杂志表示，公司仍有意对夏普进行投资。

夏普高管大西彻夫(Tetsuo Onishi)在股东大会上表示，“目前我们没有接到任何提议。”(完) (翻译 张荻； 审校 李爽)
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