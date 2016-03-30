鸿海将在收购夏普后对其管理层进行重组--读卖新闻

路透东京3月30日 - 读卖新闻报道称，台湾鸿海(2317.TW)在收购日本显示器生产商夏普(6753.T)后，将对后者管理层进行改组，其中包括撤换社长。预计这宗数十亿美元的收购交易将在周三宣布。

鸿海定于4月15日之前完成对董事会多数候选人的遴选，但预计公司管理层将会有很多人留任一段时间。

未能立即联系到鸿海给予置评。夏普发言人否认目前已做出这样的决定。

两家公司因为夏普的潜在债务争吵了一个月时间，最后确定周三召开董事会敲定协议。按照该协议，鸿海料将以大大低于原先的价格获得夏普三分之二股权。

消息人士透露，最初的4,890亿日圆(43亿美元)报价可能削减1,000亿日圆左右。

台湾证券交易所周二称，鸿海周三起将暂停交易，因“有重大讯息待公布”。夏普周三早盘上扬6%。

这笔交易是海外公司对日本科技行业的最大一宗并购案，鸿海可藉此掌握夏普先进的显示屏技术，并增强对主要客户苹果(AAPL.O)的定价权。(完)