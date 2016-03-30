鸿海将在收购夏普后对其管理层进行重组--读卖新闻

达沃斯论坛：全球药企将投资5000万美元 在贫困国家对抗癌症等痼疾
路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
路透东京3月30日 - 读卖新闻报道称，台湾鸿海(2317.TW)在收购日本显示器生产商夏普(6753.T)后，将对后者管理层进行改组，其中包括撤换社长。预计这宗数十亿美元的收购交易将在周三宣布。
鸿海定于4月15日之前完成对董事会多数候选人的遴选，但预计公司管理层将会有很多人留任一段时间。
未能立即联系到鸿海给予置评。夏普发言人否认目前已做出这样的决定。
两家公司因为夏普的潜在债务争吵了一个月时间，最后确定周三召开董事会敲定协议。按照该协议，鸿海料将以大大低于原先的价格获得夏普三分之二股权。
消息人士透露，最初的4,890亿日圆(43亿美元)报价可能削减1,000亿日圆左右。
台湾证券交易所周二称，鸿海周三起将暂停交易，因“有重大讯息待公布”。夏普周三早盘上扬6%。
这笔交易是海外公司对日本科技行业的最大一宗并购案，鸿海可藉此掌握夏普先进的显示屏技术，并增强对主要客户苹果(AAPL.O)的定价权。(完)
(编译 郑茵 审校 杜明霞)
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路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。