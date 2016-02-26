焦点：鸿海评估夏普关键新文件 在厘清共识前将暂缓签约收购

2012年8月8日，东京一家电器商店，一名男子在看夏普生产的电视机。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京/台北2月25日 - 台湾鸿海(2317.TW)周四暂缓收购夏普(6753.T)，消息人士称因发现夏普此前未经披露的债务，这令本项收购案前景存疑，夏普股价也为之重挫。

亏损连连的夏普周四宣布同意接受鸿海并购。

但仅数小时之后，鸿海另外发布声明称，收到一份夏普递交的新关键文件，在厘清内容之前，不会签署协议。鸿海未加以详细说明。

两位直接知悉内情消息人士称，夏普或有负债达到“数千亿日圆”。

夏普股价周四大跌14%，因股权稀释程度看起来大于预期。

消息人士表示，该问题必须先解决，之后才可能敲定收购案。由于事属机密，消息人士要求不具名。

消息人士并未详述债务的性质或确切金额。路透并未见到最新文件的副本。

鸿海发言人拒绝对此事置评。夏普亦不愿作出评论。

**五年鸿夏恋恐难修成正果**

这宗交易标志着五年来的鸿夏恋将修成正果，以及日本保守的科技业对外资敞开大门。在临门一脚的时候，这么一耽搁，让该收购案有告吹之虞。

夏普稍早称将发行总值约44亿美元的新股，鸿海的持股比例将达到三分之二。另一位知情消息人士指出，鸿海投资总额将超过6,500亿日圆(58亿美元)。

若该交易能够完成，将会提升鸿海作为苹果主要代工厂商的地位，夏普到2018年也将能够开始量产有机电激发光显示器(OLED)，这与苹果iPhone可能采用这种新一代屏幕的时间接近。

鸿海认为，拥有夏普可以增强与三星电子(005930.KS)等亚洲劲敌竞争的实力。

“夏普作为苹果的供应商，拥有生产可与三星匹敌的部件的技术，这意味着将夏普收入麾下后，鸿海将能帮助苹果摆脱对三星的依赖，”香港券商Parry International Trading的董事总经理Gavin Parry说。

“这将使鸿海在与苹果谈判时有更大的议价能力，”他还称。

夏普股价大跌14%，因股权稀释程度看起来大于预期，当时鸿海还未公布最新声明。交易员称，收购交易包括发行一类可在明年转换的股票。

夏普社长高桥兴三对记者说，夏普董事会一致同意接受鸿海收购提议，放弃有政府背景投资基金提供的救助。

鸿海股价周四收高2.6%。

**更薄、更轻、更具弹性**

夏普称将力争成为全球性的OLED屏幕供应商。这种屏幕比现有显示屏更薄、更轻而且更具弹性。韩国的三星显示器和LG显示器(034220.KS)也正在这项新技术上狂砸资金。

有百年历史的夏普曾经是获利甚丰的高端电视产品大厂，且为苹果青睐的屏幕供应商。但最近几年却处境艰困，与亚洲对手之间的价格竞争，使其在先进液晶显示器(LCD)工厂的巨额投资难以获得回报。虽然自2012年以来夏普曾两次获得银行救助，但这基本未能助其扭转困境。

同意鸿海的收购提议，也就意味着夏普高管已决定摒弃前嫌。两家公司先前因为2012年一项资本结盟协议破局而关系紧张。

鸿海的提议也被视为有利夏普的债权银行。这些债权银行已参与救助夏普两次，急于止住相关亏损。这些银行包括三菱UFJ金融集团(8306.T)的核心部门三菱东京日联银行，以及瑞穗金融集团(8411.T)旗下的瑞穗银行。(完)