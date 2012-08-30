鸿海料将成夏普最大股东 市场拭目以待郭台铭的宣示

路透东京8月30日电---鸿海集团(2317.TW)董事长郭台铭周四将对来自台湾的政商代表团展示他与夏普共同经营的先进液晶显示器(LCD)面板厂.这已经成为郭台铭将如何拯救日本没落电视产业的象征.

由於需求不振导致这座造价40亿美元的工厂营运低於产能,迫使夏普上财年创下该公司有史以来最大年度亏损.但根据消息人士透露,近来有了鸿海帮忙拿下的订单之後,这座位於大阪(土界)市的工厂产出已经大增.

郭台铭寻求进一步运用夏普的专长,为苹果(AAPL.O)iPhones等消费性电子产品制造更多面板.他正在进行一项协议,可望使鸿海成为夏普(6753.T)的最大股东,持股至少占9.9%.

但郭台铭表示这项投资能否成型,要取决於夏普是否愿意接受他给的让公司重返获利的建议,.

"我不是只想作纯粹的投资,"郭台铭周一抵达日本时说.

"我想如果没有任何策略合作来改善他们的生产力,那麽这就不会是一项好投资,"他说.

鸿海与夏普最快可能在周五宣布这项投资案的细节.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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