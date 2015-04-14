本田确认3月佛罗里达车祸中高田气囊爆炸导致司机受伤

路透4月13日 - 日本本田汽车(7267.T)的美国部门确认，3月20日佛罗里达州的一起车祸中由高田公司(7312.T)生产的气囊充气泵发生破裂，致使驾驶员受伤。

上周警方和医院的报告称，一辆本田汽车的气囊发生爆炸，气囊飞出的一片金属射入驾驶员的颈部。

本田(美国)在声明中称，事故车辆为一辆2003款本田思域(Civic)，该款车包括在针对车乘客侧气囊缺陷的召回范围之内。高田气囊已经与至少六起死亡事故有关，所有出事汽车均为本田。

本田称，在事故发生前，已经向车主发出两次通知，第一次通知在9月。

本田3月19日表示，在美国与高田气囊缺陷有关的汽车召回将增加逾10万辆。

本田称正在接触受伤司机的代表，对情况做进一步调查。

路透暂时无法获得美国国家公路交通安全管理局的评论。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。