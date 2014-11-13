本田公布第五起与高田气囊相关事故致死案例 扩大召回

德意志银行第一季净利增长143% 得益于债券交易营收跳增
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。
路透东京11月13日 - 本田汽车 (7267.T)周四称，马来西亚一名驾驶者在7月发生事故后死亡与高田(7312.T)气囊有关，因气囊缺陷进行召回的汽车增加17万辆。
本田称，上述事故涉及一辆2003年产的本田思迪(City)。
周四公布该事故之前，高田气囊至少与美国四起交通事故致死有关，全部为本田汽车。
本田称，扩大召回活动涵盖五款车型，包括飞渡(Fit)和思域(Civic)。受影响车型都不在北美销售。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张明钧)
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