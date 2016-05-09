本田汽车称并未宣布召回更多安全气囊

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京5月9日 - 日本汽车厂商本田汽车(7267.T)周一表示，公司并未宣布召回更多的安全气囊，此前日本经济新闻报导称，本田汽车可能至少再召回2,000万个由高田(7312.T)生产的安全气囊。
日本经济新闻周日报导称，本田汽车进一步召回涉及的地区将包括美国、欧洲、亚洲、大洋洲和拉丁美洲。报导引述的是未具名消息人士的说法。
美国安全监管部门上周要求车商进一步扩大全球范围内潜在致命气囊的召回。
但本田汽车表示，并未宣布召回更多气囊。迄今为止宣布的气囊召回中有近一半涉及本田生产的汽车。
美国运输部和高田上周证实，车商2019年前将在美国再召回3,500万至4,000万个由高田生产的气囊气体发生器。
加上上述新增加的召回，迄今为止宣布召回的气囊将超过5,000万个。(完)
(编译 汪红英；审校 张明钧)
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