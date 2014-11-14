本田汽车将就高田气囊召回问题接受美国参议院质询

路透华盛顿11月13日 - 日本本田汽车(7267.T)的发言人周四表示，一位公司代表将在11月20日就高田公司(7312.T)的有缺陷气囊问题，接受美国参议院商业委员会的质询。

“本田很高兴有这个机会，来讨论我们为解决这一复杂问题并保护客户安全而作出的努力，”本田发言人Chris Martin在声明中称。(完)

(编译 徐文焰；审校 孙茉莉)

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