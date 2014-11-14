本田汽车将就高田气囊召回问题接受美国参议院质询

调查：若政治状况维持不变 欧元区经济增长将稳定但温和
路透4月20日 - 路透调查显示，分析师预计未来一年欧元区经济增长将稳定但温和，而且这在一定程度上要取决于独立候选人马克龙赢得下个月的法国总统大选。
路透华盛顿11月13日 - 日本本田汽车(7267.T)的发言人周四表示，一位公司代表将在11月20日就高田公司(7312.T)的有缺陷气囊问题，接受美国参议院商业委员会的质询。
“本田很高兴有这个机会，来讨论我们为解决这一复杂问题并保护客户安全而作出的努力，”本田发言人Chris Martin在声明中称。(完)
(编译 徐文焰；审校 孙茉莉)
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路透新加坡4月20日 - 路透调查显示，投资者削减对大多数亚币的看涨押注，并转为看空韩元，因围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张情势打压风险偏好。
路透北京4月20日 - 欧盟执委会副主席莫盖里尼周四表示，中国新丝路沿途项目必须对欧洲人开放。此时中国在准备召开首届一带一路峰会。