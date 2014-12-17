独家：不满高田解释不清 本田自行测试缺陷气囊--消息人士

路透东京12月17日 - 日本高田(7312.T)汽车安全气囊召回事件不断扩大，本田汽车(7267.T)对此十分忧虑，对高田无法解释部分气囊爆炸的原因也感到失望，因此本田在日本购买了二手车和报废车，自行展开试验。高田气囊爆炸已酿成了五起死亡事故。

因高田气囊气体发生器存在缺陷，汽车厂商自2008年以来在全球召回了大约2,100万辆汽车。单本田一家就召回了大约1,400万辆，其中大多是在美国市场召回的。与高田气囊故障相关的五起死亡事故中，有四起发生在美国，第五起发生在马来西亚。

本田两名高层内部人士表示，今年上半年，位于东京以北宇都宫附近的本田质量中心对100-150个高田气囊展开测试，测试结果表明高田在生产品质上存在缺陷，令人怀疑高田的业务能力。高田过去被本田视为核心供应商之一。

“我们怀疑，高田是否有按照我们双方协议的规格生产气囊，”其中一位内部人士表示，“当我们未能获得高田气囊问题的明确分析时，我们决定自行测试...我们发现，在关键品质数值方面，这些气囊气体发生器的品质良莠不齐。”

对于本田测试二手车气囊是因不满高田的解释，高田予以否认，并称本田并未告知发现任何品质问题

一名高田发言人称，“如果本田如你所说，针对高田气囊气体发生器进行了质量测试，你不觉得本田会找我们沟通，询问有关他们所发现的品质问题吗？但迄今为止据我们所知，我们也仔细确认过，本田与高田之间并未有过这种沟通。”

本田内部人士称，这些测试并未具体找出造成气囊缺陷的原因，但这些测试让本田相信，生产质量问题可能起着一定作用。

本田首席发言人Kaoru Tanaka证实，公司怀疑部件有缺陷时，有时会进行质量检测，但通常不会公布测试结果或发表评论。

Tanaka说，“对我们来说最重要的是客户，以及为保证客户的安全而尽快采取必要行动...消除这场气囊召回事件中客户的恐惧和担忧。”

**高田气囊推进剂的生产"极其马虎"**

本田的一位内部人士称，本田检查旧车上的气体发生器时发现，高田在生产推进剂方面“极其马虎”。在发生碰撞的情况下，推进剂会在一瞬间点燃，产生大量气体吹起气囊。

他表示，这些发生器中含有不等数量的硝酸铵和辅助成分混合物，其中许多超过了可接受的误差范围，数量不等的化合物也不符合本田规定的发生器推进剂成分。

高田供应的安全气囊占全球的约五分之一，本田是其最大的客户，两者的合作关系超过25年。今年中期左右，在对高田气囊的检测完成后，本田汽车社长伊东孝绅对高田的看法变得很差。一位内部人士称，伊东觉得在气囊出现瑕疵的原因方面，他没有从高田获得足够多的信息。

这位内部人士称，伊东很“生气”，觉得高田“背叛”了他，他认为本田是这场危机的“受害者”之一。

目前尚不清楚是否是伊东本人要求进行的检测。

内部人士透露，自从进行了检测以来，伊东对身边关系密切的人表示，他不同情高田，如果它陷入财务麻烦，也不会出手相救。

但这些内部人士补充称，伊东的个人观点并不一定代表本田公司可能会采取的回应态度。

随着召回数量稳步增加，本田表示，它在考虑采用其他气囊发生器制造商的产品作为替换配件，比如Autoliv(ALV.N)和Daicel(4202.T)。

目前尚不清楚本田是否在美国进行了类似的随机抽样检测，但以丰田(7203.T)为首、涉及在美国召回汽车的10家汽车商预计将很快聘请独立工程公司检测高田的安全气囊。(完)

(编译 王颖/白云; 审校 蔡美珍/李春喜)

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