独家：本田汽车曾要求高田更改气囊设计 但未告知美监管机构

路透底特律3月24日 - 日本本田汽车(7267.T)在回应路透询问时证实，在2009年8月，鉴于至少四起伤亡事故与本田汽车气囊发生器破裂有关，本田汽车悄悄提出了更改设计的要求，且没有将此事告知美国监管机构。

根据路透见到的高田(7312.T)相关陈述以及内部备忘录，本田汽车要求高田生产一种可以“自动防故障”的气囊发生器。

数名法律专家以及一名起诉上述两家公司的律师认为，此前并未披露的这一情况，或使本田汽车以及高田在逾百件联邦诉讼案以及数十件州诉讼案中更易受到攻击。律师和法律专家称，上述更改设计的要求表明，在2014年开始将召回规模扩大数百万辆之前，本田汽车早已知晓气囊发生器所构成的安全风险。

美国法律要求车企向美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)报告安全风险以及为防范风险所采取的行动。但本田汽车发言人Chris Martin称，由于上述安全风险涉及高田的制造误差而非具体的设计缺陷，因此无需将重新设计一事禀报监管机构。

Martin写道，本田汽车要求重新设计产品，以“防止未来可能出现的制造误差--这并非承认气囊空气发生器存在更大缺陷。”

Martin说，本田在2011年开始在部分而非全部汽车上安装改进后的空气发生器，现在仍在这么做。他说，本田获悉存在更多缺陷后，扩大了召回规模。

高田在2009-2011年的技术文件与内部介绍中提出的自动防故障装置在发生器上增加了几个出口，以将气囊打开时的压力引导至远离驾驶者颈部和躯干的地方。本田对此予以证实。

自动防故障装置示意图：tmsnrt.rs/1Rog3lH

NHTSA发言人Bryan Thomas不愿就上述设计修改置评，对本田是否有法定义务知会当局也未做评论。

高田在声明中证实，该公司“在一家汽车行业客户的要求下测试并配置了”重新设计后的多个版本空气发生器。该公司拒绝回答更详细的问题，也不愿对本田汽车给出的修改设计理由作出回应。

高田此前已承认，部分空气发生器破裂与自家工厂的生产缺陷有关。

本田汽车是高田最大的客户，并持有高田少量股权。

**法律风险**

美国韦恩州立大学公司法教授Peter Henning称，本田对制造和设计问题加以区别，这是一个“技术性辩解”，不符合法律和监管规范。

“不能说‘这是供应商问题，不是我们的问题，因此不必谈论’，”他说。“他们要对汽车上的每个零件负责，并有责任报告汽车上任何零件的问题。”

洛杉矶产品责任原告律师John Kristensen曾参与针对丰田汽车等制造商的重大产品缺陷诉讼，也认为安全风险的原因或类型与法定的通报要求无关。

本田汽车官员“要求采取自动防故障设计，就已确定存在缺陷”，Kristensen表示，“他们早在2009年就有义务告知美国政府。看他们如何自圆其说。”

法院记录显示，本田已与一些个人伤害诉讼案达成秘密和解。

自2008年以来，本田已召回850万辆汽车以更换有问题的安全气囊发生器，其中2月召回230万辆。除了87.5万辆，其他召回都是在2014年或者更晚。

据美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)，本田汽车使用的高田安全气囊发生器，与美国9人死亡和逾90人受伤有关联。(完)