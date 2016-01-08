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中国财经 | 2016年 1月 8日 星期五 15:06 BJT

本田汽车2015年在中国销量较上年增加32.5%

路透北京1月8日 - 本田汽车(7267.T)周五表示，该公司与其中国合资伙伴2015年在中国的销量为101万辆，较上年增加32.5%。

本田汽车12月销量为137,579辆，较上年同期增加29.1%。(完)

(编译 李婷仪 审校 白云)

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