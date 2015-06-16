本田召回139万辆轿车 因前乘客座位高田气囊有隐患

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透底特律6月16日 - 本田汽车 (7267.T)周一表示，将召回139万辆雅阁(Accord)与思域(Civic)轿车，因前乘客座由高田(7312.T)所制造的安全气囊可能存在瑕疵。
本田表示，这将使得本田因高田前乘客座气囊瑕疵问题召回的车辆总数达到约230万辆。
周一宣布召回的车款包括美国销售的2001-2005年的思域轿车，以及2003-2007年的雅阁轿车。
本田一名发言人表示，最新召回的思域与雅阁轿车之前曾因为前驾驶座气囊问题而召回。
周一的召回宣布，并未使得本田汽车的召回总数由630万辆左右上升。
截至上周为止，本田已为所有的召回车辆更换了199万个气体发生器。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。