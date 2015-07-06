版本:
中国
国际财经 | 2015年 7月 6日 星期一 12:06 BJT

本田汽车新任社长称对与其他汽车厂结盟持开放态度

路透东京7月6日 - 本田汽车(7267.T)新任社长八乡隆弘周一表示，如果与其他汽车制造企业结盟会为本公司及客户带来利益的话，那么他将希望考虑结盟。

八乡隆弘自上月底上任以来，第一次在记者会上发表讲话。(完)

(编译 于春红; 审校 李婷仪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐