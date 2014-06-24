本田等车企将召回近300万辆气囊有缺陷汽车

路透东京/底特律6月23日 - 本田汽车(7267.T)等日本汽车生产企业周一召回近300万辆汽车，因车上由高田公司(7312.T)供应的气囊存在爆炸隐患。到目前为止，过去五年来的汽车召回总量达到约1,050万辆。

此次系列召回汽车的范围涉及高田公司2000-02年所生产的乘客座位及驾驶座位气囊，召回数量在汽车业历史上排第五。高田是全球第二大汽车安全配件生产企业。

召回数量还在进一步增长，因本田汽车及其他六家车企周一表示，将应美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)要求，在美国一些非常潮湿的地区召回更多汽车，替换高田生产的气囊气体发生器。

本田汽车宣布继去年4月的召回行动后，将在全球范围内召回约203万辆汽车，因高田2000-02年生产的气囊气体发生器存在缺陷隐患，有可能发生爆炸并将碎片射向司机和乘客。该公司引用了高田公司美国和墨西哥工厂在2000-02年期间处理和加工乘客座位气囊充气用爆炸材料的方式。

日产汽车(7201.T)和马自达汽车(7261.T)也双双扩大了去年4月的召回行动，将分别在全球召回75.5万辆汽车和159,807辆汽车。

高田首席执行官高田茂久和首席运营官Stefan Stocker表示，公司正在和安全监管机构和汽车生产商协作。“我们计划进一步加强我们的质量管控体系，而且公司整体将防止再次出现问题，”他们在一份声明中说。

高田发言人表示，尚不清楚召回事件的财务影响，但去年的召回让高田花费了3亿美元。

此外，本田、丰田、日产、马自达、福特、克莱斯勒和宝马称，在美国召回汽车以替换一些汽车的高田安全气囊气体发生器，这些汽车售往包括波多黎各、佛罗里达、夏威夷和维京群岛等高湿度的地区。当被问及为何召回行动没有涵盖其他湿度较高的地区时称，上述多数企业称NHTSA已确定受影响地区。

但是，本田也在阿拉巴马、佐治亚、路易斯安那、密西西比、南卡罗来纳和德克萨斯州召回受影响的车辆。

大多数汽车厂商尚未确定受影响的汽车数量有多少，不过NHTSA在之前的文件中估计，福特和宝马受该问题影响的汽车不会超过100万辆。(完)

(编译 于春红/杜明霞；审校 郑茵/于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。