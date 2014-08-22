本田在美召回1.2万辆2015年款飞度汽车

路透底特律8月21日 - 本田汽车 (7267.T)及美国高速公路安全保险协会(IIHS)周四表示，前12,000名购买2015年款本田飞度(Honda Fit)超小型汽车的美国车主，必须将汽车返回工厂加以改进，以取得IIHS的顶标。

美国本田汽车首席车辆安全工程师Chuck Thomas说，召回的目的是要让所有2015年款飞度汽车都与6月9日之后所产汽车一样，拥有同款更坚固的前保险杠。这项召回并不是和美国安全监管当局合作。

本田汽车表示，将于9月稍后通知12,000名飞度车主，将汽车送到经销商处进行改进。

2015年款飞度当初的面世就遭推迟，在美国也未能赢得消费者青睐。整个7月的销量较上年同期下滑12%。

七个月前，IIHS说测试11款车在模拟汽车前端遭到另一辆汽车、电线杆或大树撞击的防撞测试中，2013年款飞度是表现最差的汽车之一，仅有通用汽车(GM.N)的雪佛兰斯帕可(Chevrolet Spark)表现较佳。(完)

(编译 李婷仪 审校 于春红)

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