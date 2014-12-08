本田扩大在全美召回配备高田气囊的车辆

路透华盛顿12月8日 - 本田汽车(7267.T)周一表示，由于高田(7312.T)安全气囊存在缺陷，将在全美范围内扩大召回行动。

本田在声明中指出，此次将召回2001-2011年间生产的本田及Acura汽车。

本田先前的召回行动仅局限于湿度高的地区，这可能导致气囊气体发生器破裂，导致金属碎片在车内四散。本田表示，包括先前的召回行动，总计将召回540万辆汽车。(完)

(编译 龚芳; 审校 孙茉莉)

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