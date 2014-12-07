本田将在日本召回13.5万辆汽车 高田气囊事件进一步发酵

企业获利看俏及资金流入料支撑欧洲股市--美银美林
美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。
路透东京12月5日 - 本田汽车(7312.T)发言人称，公司将在日本召回13.5万辆汽车。此前本田在美国的召回汽车涉及高田 (7312.T)生产的可能有缺陷的空气气囊。
该发言人称尚不知何时宣布召回。
几大汽车制造商都在美国公布了区域性召回特定型号的汽车，调查高田气囊在受到过度压力时爆炸的原因。
美国安全监管机构已经要求高田在全国范围内召回。
本田汽车发言人称，该公司因此也在日本召回类似汽车。(完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
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