本田将在日本召回13.5万辆汽车 高田气囊事件进一步发酵

路透东京12月5日 - 本田汽车(7312.T)发言人称，公司将在日本召回13.5万辆汽车。此前本田在美国的召回汽车涉及高田 (7312.T)生产的可能有缺陷的空气气囊。

该发言人称尚不知何时宣布召回。

几大汽车制造商都在美国公布了区域性召回特定型号的汽车，调查高田气囊在受到过度压力时爆炸的原因。

美国安全监管机构已经要求高田在全国范围内召回。

本田汽车发言人称，该公司因此也在日本召回类似汽车。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

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