本田继续在美国召回汽车 以替换高田气囊

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透底特律11月6日 - 日本本田汽车(7267.T)表示将在美国召回2001-2006年款型的汽车，以替换存在隐患的高田气囊。本田未公布召回的数量。
本田周四晚间公布此消息，召回车辆涉及6月召回事件中近100万辆汽车的一部分，以及2013年4月召回56万辆汽车的一部分。本田没有提供确切的召回数字。
本田表示，与上述气囊问题相关的人员伤害和死亡尚未得到确认。
本田表示，美国经销商将替换副驾驶一侧气囊的气体发生器。
至少有四起人员死亡事件与此项缺陷有关。(完)
(编译 王洋; 审校 张荻)
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